ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в мае 2019 г.

По данным независимого системного оператора штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE), средняя стоимость электроэнергии в мае 2019 г. по сравнению с маем 2018 г. выросла на 0,7% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и снизилась на 4,2% на балансирующем рынке (Real-Time Energy Market).

По типам объектов генерации в мае 2019 г. так же, как и с февраля по апрель 2019 г., на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС с примерно 42%, на втором – АЭС с 31%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили около 12% выработки, ГЭС – около 15%. Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 1 588 ГВт*ч, за счет ресурсов Demand Response было обеспечено снижение объема потребления на 1,4 ГВт*ч.

Официальный сайт ISO-NEwswire

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.