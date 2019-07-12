Итоги работы Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019)

Второй Глобальный саммит по производству и индустриализации состоялся 9–11 июля в Екатеринбурге. Организаторами GMIS-2019 выступили Министерство энергетики ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Свердловской области, Российский экспортный центр.

Главная тема GMIS-2019 – природоподобные технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы.

Глобальный саммит по производству и индустриализации объединил ведущих мировых экспертов в области промышленного развития и технологий, возникших в ходе четвертой промышленной революции. Уверен, что высокий уровень дискуссий будет способствовать развитию науки, стимулированию технологических преобразований и налаживанию долгосрочных партнерств

– заявил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы состоялось более 40 мероприятий, в том числе панельные сессии, деловые завтраки, питч-сессия Business Priority, диалоги с лидерами, семинары, презентации. Дискуссии GMIS-2019 были посвящены таким темам, как цифровая трансформация и «зеленые» технологии, «умные города», развитие низкоуглеродного производства, безопасность в промышленной автоматизации, робототехника и искусственный интеллект.

В первый день GMIS-2019 прошла церемония официального открытия.

Мы собрались на GMIS-2019 для того, чтобы подумать о вызовах, которые несет четвертая промышленная революция

– заявил председатель Организационного комитета GMIS-2019 Бадр аль-Олама.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак подчеркнул:

Синхронизация GMIS с главной промышленной выставкой ИННОПРОМ станет эффективной платформой для укрепления международной промышленной кооперации, уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения актуальных проблем индустриализации Стремление России развивать современный производственный сектор с использованием технологий 4IR делает ее идеальным местом проведения GMIS в 2019 году

– отметил министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

По словам генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонга, «четвертая промышленная революция будет влиять на всех нас, и экспертные дискуссии по этим вопросам на GMIS способны обеспечить курс на устойчивое развитие».

На GMIS-2019 разворачивается масштабная дискуссия о том, как сделать разработку природоподобных технологий приоритетной для всех стран

– заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ключевым мероприятием Саммита стало пленарное заседание на тему «Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года». В сессии приняли участие министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед аль-Мазруи, главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа аль-Мубарак, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На пленарном заседании Саммита с приветственной речью выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин:

Приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России, в Екатеринбурге, на Глобальном саммите по производству и индустриализации. Уже во второй раз подряд он собирает представителей власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций практически со всей планеты. И, по сути, уже сделал серьезную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи

В рамках Саммита также прошли такие мероприятия, как министерская панельная сессия, бизнес-завтрак Российского экспортного центра, а также «Питч-сессия на миллиард» проекта Business Priority, где были представлены 15 лучших российских и международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования из России, ЮАР, Сингапура, ОАЭ, Индии, Бразилии.

Кроме того, на GMIS состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа премии «Экспортер года» по Уральскому федеральному округу. Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Организатор премии – АО «Российский экспортный центр».

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев отметил:

Возможности, которые открываются для нас в рамках GMIS-2019, позволят России эффективнее встраиваться в международные кооперационные цепочки

На Саммите также были вручены премии в рамках Инициативы всеобщего процветания Мохаммеда ибн Рашида. Их получили проекты, которые внесли наибольший вклад в решение реальных проблем человечества.

Партнерами GMIS-2019 выступили ПАО «Газпром», АО «Национальная инжиниринговая корпорация», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «ГМК «Норильский никель», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», АО «Русская медная компания», РФПИ, АО «ОМК», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «ТМК», «Филип Моррис Интернэшнл», АО «Р-Фарм», ПАО «Россети», ПАО «Сбербанк», ООО «УК «ВОСТОКУГОЛЬ».

Официальное заключительное слово Саммита произнесли председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Хироси Куниёси.

Я хотел бы сказать слова благодарности в адрес Правительства Российской Федерации, которое поддержало проведение этого Саммита, продемонстрировало приверженность его задачам. Я хотел бы сказать спасибо Фонду Росконгресс за организацию мероприятия, за предоставление логистических услуг, за обеспечение этого успешного мероприятия

- подчеркнул Хироси Куниёси.

Всего в работе Саммита приняли участие более 3300 делегатов и представителей СМИ из 63 иностранных государств. Самые многочисленные делегации были из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США.

Саммит посетили более 120 глав иностранных компаний. Среди них генеральный директор CLAAS Ральф Бендиш, президент Huaibei Mining Group Co Ltd. Чжоу Цюанбин, главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа аль-Мубарак .

Кроме того, в мероприятии участвовали более 250 глав российских компаний, в том числе председатель совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, председатель совета директоров ПАО «ТМК», вице-президент РСПП Дмитрий Пумпянский.

Среди российских и иностранных официальных лиц, принявших участие в GMIS-2019, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, 9 глав субъектов РФ, а также 9 иностранных министров из 8 стран (Армения, Беларусь, Зимбабве, Казахстан, Камбоджа, ОАЭ, Сербия, Узбекистан), 5 глав иностранного дипломатического корпуса в РФ.

Работу Саммита освещали 367 представителей СМИ (354 – российские, 13 – иностранные) из 90 организаций (80 – российские, 10 – иностранные). На Саммите работали журналисты из 3 стран (без учета России): Индия, Китай, ОАЭ.

Площадкой Саммита стал Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». GMIS-2019 стал первым мероприятием, которое состоялось на крупнейшей выставочной площадке Урала.

Благодарю организаторов за выбор нашего города в качестве площадки для проведения столь значимого международного мероприятия

– заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.