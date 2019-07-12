Кольская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после планового ремонта

12 июля 2019 года в 3:06 энергоблок №4 Кольской АЭС был включен в сеть после планово-предупредительного ремонта (ППР).



В ходе ремонтной кампании были выполнены все запланированные работы по ремонту и модернизации оборудования. Специалисты Кольской АЭС и подрядных организаций внедрили аварийные контрольно-измерительные приборы, работоспособные в условиях запроектных аварий, модернизировали секции комплектных распределительных устройств, оборудованные терминалами «SEPAM», которые позволяют исключать помехи и ложное срабатывание оборудования. На станции модернизировали системы автоматического регулирования быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу (БРУ-А), что позволяет обеспечить диагностику схемы ее управления.



По состоянию на 12 июля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 800 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1,3,4 атомной станции, блок №2 - в планово-предупредительном ремонте.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru