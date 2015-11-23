Новинка ГК "ССТ" — перекрестный выключатель в серии Florence OneKeyElectro

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») представляет новинку в линейке OneKeyElectro — перекрестный одноклавишный выключатель.

Линейка электротехнической продукции OneKeyElectro, собственного бренда ГК «ССТ», пополнилась новым механизмом — перекрестным одноклавишным выключателем. Изделие позволяет управлять нагрузками с трех и более точек в помещении.

Перекрестные выключатели серии Florence выпускаются в четырех цветах — белом, бежевом, сером и черном. Цветовая гамма изделий и рамок подобрана дизайнерами таким образом, чтобы легко вписаться в любой интерьер. Изделие выполнено из самозатухающего пластика – поликарбоната. Как и у всех рамок и механизмов поверхность выключателей матовая, а значит, на ней не будут оставаться следы в отличие от глянца. Пластик прокрашен в массе, цвет сохранится в течение долгих лет даже при частом нажатии на клавиши.

Реализацией новинки займется подразделение ГК «ССТ» «Электросистемы и технологии», которое специализируется на дистрибуции электрооборудования и представляет на российском рынке бренд OneKeyElectro.

С помощью перекрестного выключателя создают решения по управлению освещением с трех и более точек. Для этого перекрестный выключатель устанавливается с двумя переключателями (универсальными выключателями).

На базе двух переключателей и перекрестного выключателя бренда OneKeyElectro можно реализовать удобное управление освещением в спальне, где первый выключатель устанавливается у входной двери, второй и третий — у двух прикроватных тумб.

Такой же принцип управления освещением можно реализовать в детской комнате для двух детей. Один механизм устанавливается у входной двери, второй — у кровати первого ребенка, третий — у кровати второго ребенка.

С помощью одного перекрестного выключателя и двух переключателей OneKeyElectro легко можно управлять лестничным освещением в коттедже. Если установить первый переключатель у входной двери в дом, перекрестный выключатель — у входа на первый этаж, третий переключатель — в конце лестницы у входа на мансарду, то свет на лестнице можно будет выключить или включить, находясь в любой из этих точек. Изделие идеально подойдет для установки в конференц-залах, залах ожидания, гостевых холлах, концертных залах, переговорной — то есть там, где много входов и нужно управлять освещением, находясь в разных точках пространства.

Концепция линейки электроустановочных изделий Florence — это дизайнерские электроустановочные изделия по разумной цене. Розетки и выключатели Florence выпускаются в необычном форм-факторе «круг в квадрате», имеют матовую поверхность и оригинальную цветовую палитру.

Розетки и выключатели Florence от OneKeyElectro — лауреаты международных дизайнерских премий European Product Design Award и A’Design Award&Competition и российской премии «Лучшее для жизни».

Бренд OneKeyElectro создан в 2017 году российской Группой компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), которая обладает 25-летним опытом производства и дистрибуции высококачественных электротехнических изделий. Перекрестные выключатели, а также другие электроустановочные изделия линейки Florence OneKeyElectro доступны к заказу на сайте okelectro.ru.