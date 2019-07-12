Первый цифровой РЭС в зоне ответственности "Россети Волга" появится в Ульяновской области

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Ульяновские распределительные сети» приступили к реализации проекта по созданию пилотной зоны «Цифрового района электрических сетей». Пилотный кластер для отработки технологий Smart Grid для распределительных сетевых компаний будет реализован в пригородной зоне города Ульяновска на базе сетевых участков и центров питания ПС 110/10 кВ «Луговая» и КТП 6/10 кВ к «Белый Ключ». Ульяновский район для реализации проекта выбран на основании подробного анализа матрицы критериев выбора цифровых РЭС с учетом рейтинга всех районов электрических сетей МРСК Волги.



Пилотный проект включает в себя три составляющие: автоматизацию, изменение технологических процессов и цифровизацию. В процессе автоматизации к 2022 году на территории пилотной зоны будут установлены 20 интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров), индикаторы тока короткого замыкания, дооборудованы системой технического учета 34 трансформаторные подстанции. Важной составляющей станет ретрофит 9 ячеек 10 кВ подстанции 110/10 кВ «Луговая», включающий замену существующих масляных выключателей на вакуумные, существующих защит – на микропроцессорные, установку ограничителей перенапряжения, замену существующих трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.



Основной задачей, решаемой в рамках цифровизации сети, является создание информационной модели цифрового РЭС (CIM-модели) для унификации и информатизации технических решений по управлению электрической сетью, а также интеграция всех компонентов сети в автоматизированную систему управления распределительной сетью ADMS с функциями подсистем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), управления аварийными отключениями (OMS), геоинформационную систему (GIS) и др.



В результате реализации мероприятий планируется достижение максимальной наблюдаемости и управляемости сети в режиме реального времени, контроль параметров и режимов работы, самодиагностика и самовосстановление сети, т.е. система автоматически будет выделять поврежденный участок сети и самостоятельно восстанавливать питание потребителей по резервным схемам, проведя все необходимые переключения автоматически.



Пилотный проект по созданию пилотной зоны цифрового Ульяновского РЭС реализуются в целях повышения эффективности работы распределительного сетевого комплекса за счет применения инновационных технологий автоматизации и цифровизации. Пилотный проект призван отработать применяемые технологии и подтвердить получаемые в результате эффекты для их дальнейшего масштабирования.