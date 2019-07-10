Правкомиссия по цифровому развитию одобрила концепцию суперсервиса по исполнительному делопроизводству

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера России Максима Акимова одобрил концепцию суперсервиса по исполнительному делопроизводству. В октябре 2019 года суперсервис планируется запустить в Карелии в пилотном режиме.



Концепцию разработала Федеральная служба судебных приставов (ФССП) при поддержке Минкомсвязи России в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».



Суперсервис позволит гражданам и представителям бизнеса, которые являются пользователями портала госуслуг и сторонами исполнительного производства, получать в электронном виде расширенные сведения о его ходе. Информация будет предоставляться в течение 30 секунд автоматически, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами. При этом повысится ее точность и оперативность. Ожидается, что внедрение суперсервиса не менее чем вдвое снизит нагрузку на ФССП, банков и других органов, которые граждане сейчас посещают лично.



Пользователи портала госуслуг смогут отслеживать процесс снятия ограничения на выезд из России, подавать заявления, ходатайства, получать уведомления из ФССП и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в онлайн-режиме. На портале также будет доступно погашение задолженности до возбуждения исполнительного производства. Срок получения средств взыскателем сократится до двух дней. При желании гражданин сможет получать уведомления от ФССП через банки, готовые предоставить необходимые технические возможности. Планируется, что уже в октябре 2019 года в пилотном режиме суперсервис будет запущен в Республике Карелия.



Президиум Правкомиссии по цифровому развитию утвердил перечень 25 суперсервисов – проактивных комплексных госуслуг, связанных с распространенными жизненными ситуациями, – в конце марта 2019 года.