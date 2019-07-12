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Инвестиции (проекты)

Реконструкция СУДС морского порта Махачкала завершится в 2019 году

Реконструкция СУДС морского порта Махачкала завершится в 2019 году

12 июля 2019, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Санитарные и эргономические условия работы специалистов в существующем центре системы управления движением судов (СУДС) морского порта Махачкала не соответствуют современным требованиям. Как передал корреспондент ИАА «ПортНьюс», об этом в ходе совместного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте, состоявшегося 5 июля 2019 года в Москве,  сообщил представитель ФГУП «Росморпорт» Виктор Замятин.

Поэтому ФГУП «Росморпорт» выполнило проектирование реконструкции здания центра СУДС Махачкала, получило по проектно-сметной документации положительное заключение ФАУ «Главгосэкспериза России» и ведёт строительство объекта. Работы планируется завершить в 2019 году. Инвестиции в строительство объекта составят около 105 млн руб.

После завершения реконструкции, кроме службы управления движением судов, в здании также будут размещены персонал и оборудование Центра управления связью морских районов А1, А2 ГМССБ и Центральный пост наблюдения за акваторией морского порта Махачкала.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.

 

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