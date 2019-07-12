Системные операторы Дании и Нидерландов начали тестирование трансграничного соединения COBRAcable

Системные операторы Дании Energinet и Нидерландов TenneT с 3 июля 2019 г. начали тестирование трансграничного соединения COBRAcable* в рамках подготовки к вводу его в коммерческую эксплуатацию.

В течение 28 дней соединение будет участвовать в торговых процедурах рынка на сутки вперед и внутрисуточного рынка с пропускной способностью от 0 до 700 МВт при планируемых поставках от 0 до 12 ГВт*ч в день (в обоих направлениях). Соответствующая информация и график поставок размещены на веб-сайтах Energinet, TenneT и энергобиржи Nord Pool. По расчетам системных операторов, пропускная способность COBRAcable будет полностью доступна для целей торговли начиная с 7 сентября 2019 г. Финансовые права на передачу электроэнергии по COBRAcable TenneT и Energinet планируют реализовывать на ежемесячных и ежегодных аукционах. Первый аукцион по продаже финансовых прав планируется провести в октябре 2019 г.

Официальные сайты TenneT, Energinet

* COBRAcable (COpenhagen-BRussels-Amsterdam cable) – подводное HVDC-соединение напряжением ±320 кВ, пропускной способностью 700 МВт и протяженностью 325 км, проложенное в Северном море между преобразовательными подстанциями в голландском Эмсхавене (Eemshaven) и датском Эндрупе (Endrup).