В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ЦДУ ТЭК, АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.



По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.



По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 753,4 тыс. т., за июль – 934,1 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 704,7 тыс. т, за июль – 901,4 тыс. т, экспорт за неделю составил 42,5 тыс. т, за июль – 47,7 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 8 июля составили 1,7 млн т.



Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 288,4 тыс. т, за июль – 1 652,5 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 772,2 тыс. т, за июль – 984,7 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 558,6 тыс. т, суммарно в июле – 745,4 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 8 июля составили 2,5 млн т.



По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 412,6 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 172,2 тыс. т автобензина, 167,8 тыс. т дизтоплива, 50,4 тыс. т авиатоплива, 22,2 тыс. т топочного мазута, а также 40,0 тыс. т СУГ.