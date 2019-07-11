Сотрудники "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" приняли участие в форуме "Форсаж"

Владислав Острик

Специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в форуме сообщества молодых специалистов «Форсаж-2019», который проходит в Калужской области с 7 по 13 июля. Основная тема на форуме в этом году - «Цифровая трансформация и комплексное лидерство».

Форум «Форсаж» проводится с 2011 года. Среди его организаторов - Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» (далее МАКО) при поддержке Министерства энергетики РФ и Общественной палаты.

Участниками форума стали около 800 делегатов и 250 экспертов из разных регионов и компаний. Традиционно активное участие в работе форума приняла делегация «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в которую вошли 20 молодых энергетиков, состоящие в кадровых резервах и Советах по работе с молодежью двух компаний. Также к участию в форуме в качестве экспертов привлекались технические руководители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Многие прошли на «Форсаже» путь от роли участника до спикера или эксперта. Владислав Острик, и.о. заместителя генерального директора – директора «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго», впервые побывал на «Форсаже» в 2015 году, спустя 4 года он участвует в форуме в качестве эксперта.

«Подобные мероприятия способствуют карьерному росту молодых специалистов, развивают неординарное мышление и расширяют кругозор, формируют новые компетенции и транслируют ценность сотрудничества, обмена опытом, поиска точек соприкосновения», - отметил Владислав Острик.

На протяжении пяти дней молодые специалисты участвовали в деловой игре «Культура сотрудничества» в контексте общей темы «Цифровая трансформация и комплексное лидерство». Форум проходил в формате полевого лагеря, что, по замыслу организаторов, способствует эффективному сочетанию творческой, интеллектуальной и физической активности, внутренней работе над собой, развитию умения работать в команде, а также с внешними экспертными сообществами. Образовательная программа форума включала в себя несколько пересекающихся треков: общефорумная образовательная программа, тематические потоки, корпоративные программы.

В рамках основной идеи «Форсажа» по развитию культуры сотрудничества и комплексного лидерства участники форума вели групповую работу над проектами, которые были представлены на обсуждение экспертов. После чего команды доработали свои проекты с учётом экспертного мнения, что позволило превратить креативную идею в эффективный продукт.

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркивает: