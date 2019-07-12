Создатель робототехнических систем Bitrobotics стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Компания Bitrobotics, специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для автоматизации технологических процессов, получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" и планирует организовать производство на территории ОЭЗ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Благодаря реализации в ОЭЗ "Технополис "Москва" проекта по производству оборудования для автоматизации технологических процессов, московская промышленность получит очередной толчок для развития. В городе не просто появится новое предприятие - появится новый партнер для компаний, работающих в столичном регионе, инвестор, работодатель, налогоплательщик. Для запуска производства компания планирует вложить в проект около 150 млн рублей до 2024 года", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что проект предполагает организацию 75 рабочих мест со средней заработной платой выше 80 тыс. рублей. По словам генерального директора Bitrobotics Святослава Стесина, которого также цитирует пресс-служба, реализация проекта на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" даст компании возможность значительно снизить объем капитальных вложений на проектирование и строительство производственного комплекса за счет высокой степени готовности помещений и инженерной инфраструктуры.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время 63 компаниям присвоен статус резидента особой экономической зоны. Размещенные здесь предприятия получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т. д. При реализации новых инвестиционных проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 23,4 млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест. Объем запланированных инвестиций резидентами ОЭЗ к 2025 году составляет порядка 66,7 млрд рублей, при этом должно быть создано около 16 тыс. рабочих мест.

ТАСС