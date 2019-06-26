Верхоянские энергетики готовят энергообъекты к зиме

Персонал Верхоянских электрических сетей АО «Сахаэнерго» ведет подготовку энергообъектов филиала к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на то, что сложившая в районе пожароопасная обстановка, осложняет проведение работ, они проходят в соответствии с графиком.

Верхоянские электрические сети - один из самых крупных филиалов Общества, в зоне ответственности которого находятся 19 населенных пунктов. В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. за короткое северное лето энергетикам предстоит выполнить большой объем работ по ремонту, реконструкции и замене воздушных линий, электро-, дизельного и вспомогательного оборудования. На сегодняшний день с начала ремонтной программы на 83% выполнен план мероприятий по реконструкции воздушных линий: ВЛ 6 кВ – 8,2 км, ВЛ 0,4 кВ – 1 километр и ВЛ 10 кВ – 0,8 км.

По замене электрооборудования план выполнен на 60%. В рамках строительства и реконструкции объектов генерации и электросетевого комплекса специалисты заменили комплектную трансформаторную подстанцию 100 кВА – на ДЭС Табалах и установили новую КТП 400 кВА на «Центральной котельной» поселка Юнкюр.

По ремонтам и замене дизельного оборудования план выполнен на 32%, основная часть работ намечена на июль-август. Сейчас выполнены ремонты и замены оборудования на ДЭС поселков Арылах, Барылас, Мачах, Осохтох, Столбы и Юнкюр. Новые дизель-генераторы установлены на ДЭС Черюмча, Батагай, Барылах и Верхоянск.

«Лето - самый напряженный сезон для ремонтного и инженерного состава нашего филиала. От подготовки энергообъектов зависит бесперебойная и надежная работа, что особенно важно в Северных районах. На данный момент специалисты ведут работы по трем направлениям – распределительные сети, замена и ремонты электрооборудования и дизельного оборудования. На третий квартал запланированы ремонты систем отопления» - сообщает главный инженер Верхоянских электрических сетей Николай Левин.

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»