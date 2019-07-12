Жаркая погода и рост нагрузки промышленности и железной дороги привели к новым летним максимумам потребления электрической мощности в региональных энергосистемах ОЭС Востока

8–10 июля в энергосистеме Амурской области и энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) отмечены новые максимальные уровни потребления электрической мощности в летний период.



В энергосистеме Хабаровского края и ЕАО 8 июля потребление электрической мощности при среднесуточной температуре 24,3 ºС достигло 1225 МВт, что на 27 МВт выше прошлого летнего максимума, отмеченного 25 июля 2018 г. при температуре 22,1 ºС. Основным фактором, определившим рост потребления электрической мощности, стала высокая температура наружного воздуха.



Значение нового летнего максимума, достигнутого энергосистемой Амурской области 10 июля, составило 1005 МВт, что на 25 МВт больше летнего максимума, зафиксированного в энергосистеме 26 июля 2018 г. Прохождение энергосистемой нового летнего максимума потребления произошло на фоне повышения среднесуточной температуры воздуха до 22,8 ºС. Более значительным фактором, чем температурный, сказавшимся на росте потребления электрической мощности в Амурской энергосистеме, стало увеличение потребления крупных промышленных предприятий, в первую очередь, объектов ОАО «РЖД», а также объектов магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан и предприятий золотодобычи.



В условиях высокого уровня потребления мощности региональные энергосистемы функционировали стабильно. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2019 года специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих территориальных энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.