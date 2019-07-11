"ЗИО-Подольск" и Hitachi Zosen Inova поставят АО "РТ-Инвест" оборудование для заводов по термической переработке отходов в энергию

Компания "РТ-Инвест" и консорциум швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova и ПАО "ЗИО-Подольск" (входит в Машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергомаш") подписали соглашение о поставке основного оборудования для четырех заводов по термической переработке отходов в энергию на территории Московской. Новейшие технологии впервые будут применяться в России для реализации концепции нулевого захоронения.

Консорциум Hitachi Zosen Inova и "ЗиО-Подольск" обеспечит заводы современным оборудованием для термической переработки отходов и очистки дымовых газов. В первую очередь, это "ноу-хау" Hitachi Zosen Inova - колосниковая решетка. Собственная разработка швейцарско-японского холдинга специально предназначена для термической переработки твердых коммунальных отходов. Она была доведена до совершенства в течение десятилетий эксплуатационного опыта и к настоящему моменту достигла непревзойденных уровней эффективности и надежности. Технология позволит термически перерабатывать отходы при температуре в 1260 градусов. Именно при таких условиях все вредные вещества гарантированно уничтожаются, что обеспечивает экологическую безопасность предприятия. Также в рамках контракта на подмосковных заводах будут установлены инновационные трехступенчатые системы очистки дымовых газов с подавлением оксидов азота в котле, реактором с подачей активированного угля и гашеной извести и тканевым фильтром. Это позволит получить на выходе из трубы очищенный пар.

Кроме того, консорциум поставит на подмосковные заводы автоматическое оборудование для приема и измельчения отходов (краны и шредеры), систему удаления золы и шлака (погрузчики и конвейеры) и дополнительное электротехническое оснащение.

Монтаж и пусконаладочные работы будут проводиться под контролем высококвалифицированных международных и российских специалистов. Также консорциум возьмет на себя все технологические гарантии: ответственность за эффективность работы оборудования и соблюдение норм по выбросам.

Компания "РТ-Инвест" строит в Московской области четыре завода по переработке отходов в энергию по технологии швейцарско-японской холдинга Hitachi Zosen Inova - мирового лидера в области выработки энергии из отходов. Подмосковные предприятия станут пилотным проектом по применению самых современных технологических решений для сокращения "мусорных полигонов" в России. Каждый завод будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год и производить 70МВт электроэнергии. На собственные нужды предприятия будет расходоваться около 5% полученной энергии, остальное поступит в сеть. Таким образом, электроэнергией будут обеспечены около 250 тысяч местных жителей.

Заводы по термической переработке отходов в энергию станут высокотехнологичным и емким элементом новой комплексной системы обращения с отходами. В общей сложности предприятия смогут перерабатывать 2,8 млн. тонн отходов, это треть от всех производимых отходов Московской области. При этом местная экономика получит существенную прибыль, так как большая часть оборудования и материалов будет российского производства.

Предприятия по термической переработке отходов - пример так называемой "зеленой" энергетики, где отходы - возобновляемый источник энергии. Компания Hitachi Zosen Inova уже построила более 500 таких заводов по всему миру, в том числе в крупных городах Европы и Азии.

"Погода и климат в России отличаются от Центральной Европы, и нам пришлось это учесть при разработке структурного дизайна заводов. Некоторые технические системы, которые обычно размещаются на открытом воздухе, были переведены в помещение, чтобы защитить их от экстремальных холодов зимой", - сообщил ответственный менеджер по продажам Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.

Для справки:

АО "РТ-Инвест" создано в 2012 году при участии государственной корпорации "Ростех" для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением "РТ-Инвест" является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. "РТ-Инвест" крупнейший региональный оператор в России. В рамках проекта "Энергия из отходов" компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. Заводы в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн. тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности. В Казани - 550 тыс. тонн отходов с получением 55 МВт электрической мощности. Инвестиции в проект составят более 180 млрд. рублей.

Компания Hitachi Zosen Inova, основанная в 1933 году, входит в состав группы Hitachi Zosen Corporation и является мировым лидером в области переработки отходов в энергию. Холдинг выступает в качестве подрядчика по проектированию и строительству заводов "Энергия из отходов". Разработанная технология сжигания отходов основана на глубоких научных исследованиях, прошла тщательные испытания и может гибко приспосабливаться к требованиям заказчика. Группа технической поддержки HZI контролирует работу завода в течение всего периода его работы.

ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ("ЗиО-Подольск") - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

АО "Атомэнергомаш" - энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом", одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

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