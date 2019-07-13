Арбитраж ввел наблюдение в ООО "Инвэнт-Электро"

Первые два актива из группы компаний «Инвэнт», принадлежащей холдингу «Интер РАО» и Марату Сафаеву, вошли в процедуру банкротства. 25 июня арбитраж ввелнаблюдение в ООО «Инвэнт-Электро» — на заводе по выпуску современного электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций, расположенном в технопарке «Инвэнт» в лаишевском селе Столбищи.



Инициаторами банкротства выступили небольшие кредиторы предприятия, предъявившие суммы долга от 2 до 6 млн рублей. Но этого оказалось достаточно. А в минувший четверг, 11 июля, Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение — и в ООО «Таткабель». Инициатором выступило ООО «Росскат-Центр» — торговое представительство другого крупного российского кабельного завода. Основанием стал непогашенный долг. Речь идет о недоплате по договору поставки кабельно-проводниковой продукции и продукции проката цветных металлов на 65,46 млн рублей. Банкротными исками по мелочи завалено сразу несколько предприятий ГК «Инвэнт», не говоря уже о претензиях от банков.Один из крупнейших кредиторов — Росбанк — на днях повторил свой банкротный иск к группе компаний: требования в 356 млн рублей предъявлены ООО «Инвэнт» и ООО «Торговый дом „Инвэнт“».



Напомним, что сам электротехнический производитель Татарстана, который находится в подвешенном состоянии весь последний год, неоднократно заявлял о желании уладить денежные претензии миром. За него заступился и министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, в конце мая собравший заседание представителей «Инвэнта» с «Интер РАО» и Газпромбанком. На встрече гендиректор ООО «УК „Инвэнт“» Леонид Резников сообщил, что ГК старается сохранить производства, контрагентов, полностью выплачивая зарплату персоналу, однако для стабилизации ситуации нужна реструктуризация долгов.



«Необходимо через конструктивный диалог всех сторон пройти стадию реструктуризации, чтобы предприятия сохранили функциональность», — сказал министр. Впрочем, судя по фактам, дела в этом направлении не очень-то продвигаются, да и самых агрессивных кредиторов — Росбанка и Промсвязьбанка — на встрече, как видим, не оказалось.