Минстрой объединяет силы профессионального сообщества для внедрения BIM-технологий в строительстве

Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» и проектный технический комитет по стандартизации ПТК 705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства и недвижимости» объединяют силы для внедрения BIM-технологий в стройотрасли.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) от 12 июля 2019 года № 1660 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июня 2017 г. № 1382 "Об организации деятельности технического комитета по стандартизации "Строительство"» реализовано слияние технических комитетов путем интеграции ПТК 705 в структуру ТК 465. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росстандарта.

Консолидация сил профессионального сообщества на площадке ТК 465 создаст единый центр компетенций, необходимый для эффективной работы по внедрению BIM-технологий в строительстве, подчеркнул заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

«Внесенные изменения в состав и структуру ТК 465 направлены на совершенствование и развитие работ по стандартизации в области строительства, в частности в сфере BIM-технологий. Предполагается, что полноправные члены расформированного ПТК войдут в состав профильного подкомитета ТК 465 – ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства». Консолидация сил профессионального сообщества на одной площадке однозначно увеличит эффективность работы по внедрению BIM-технологий в стройотрасли», – сказал Дмитрий Волков.

По словам замминистра, объединение сил профессионального сообщества отрасли является важным шагом в рамках реализации комплексной работы по внедрению информационного моделирования в строительстве.

Двумя неделями раньше, 1 июля, понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации были официально закреплены в Градостроительном кодексе. Соответствующий Федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин.

СПРАВОЧНО

Технический комитет по стандартизации 465 «Строительство» действует на базе федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).

С учетом проведенной актуализации экспертного состава и интеграции ПТК 705 состав ТК 465 насчитывает 285 членов, направивших в общей сложности более 700 экспертов в структурные подразделения технического комитета ТК 465.

ТК 465 объединяет представителей государственного регулятора, активных представителей бизнес-сообществ и научных организаций высочайших компетенций, лидеров строительной отрасли.