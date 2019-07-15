Начался основной этап реконструкции подстанции 220 кВ "Дальняя" – центра питания Московской и Владимирской областей

На подстанции ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) 220 кВ «Дальняя» будет установлено новое силовое оборудование российского производства общей мощностью 80 МВА, а также внедрены современные системы мониторинга параметров его работы. Проект позволит повысить надежность электроснабжения Ногинского района Московской области и Александровского района Владимирской области с общим населением более 300 тыс. человек. Стоимость работ составляет 291 млн рублей.



Реконструкция подстанции проводится поэтапно в условиях действующего энергообъекта. На текущий момент завершена замена оборудования щита собственных нужд и щита постоянного тока, которые обеспечивают питание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.



В рамках основного этапа работ планируется замена двух выработавших ресурс трансформаторов мощностью 40 МВА каждый на современные высоконадежные аналоги. Новое силовое оборудование будет оснащено системой мониторинга внутреннего состояния российского производства. Также на объекте будут смонтированы 18 фаз ограничителей перенапряжения. Полностью проект будет завершен в 2020 году.



Мощность подстанции 220 кВ «Дальняя» составляет 205 МВА. От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения населенных пунктов северо-востока Московской области и запада Владимирской области. Также он обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами этих регионов.