"Новатэк" увеличил добычу газа в первом полугодии на 14%

«Новатэк» увеличил добычу газа в январе-июне 2019 года на 14,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 37,57 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.

Добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) выросла за отчетный период на 2,7% и составила 6,022 млн тонн. Общая добыча углеводородов в первом полугодии 2018 года составила 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). По сравнению с показателем первого полугодия 2018 года добыча углеводородов выросла на 12%. Среднесуточная добыча углеводородов составила 1,64 млн баррелей н.э. Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 40,94 млрд кубометров, что на 15,6% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2018 года. Во втором квартале 2019 года добыча углеводородов составила 149 млн баррелей н.э., в том числе 18,91 млрд кубометров природного газа и 3,035 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со вторым кварталом 2018 года добыча углеводородов выросла на 13,1%, в том числе добыча газа — на 15,2%, добыча жидких углеводородов — на 3,7%. Объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале, по предварительным данным, составил 18,74 млрд кубометров, что на 23,7% выше аналогичного показателя за второй квартал 2018 года. В России было реализовано 15,11 млрд кубометров природного газа, объем реализации СПГ на международных рынках составил 3,63 млрд кубометров. Объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге во втором квартале 2019 года составил 1,841 млн тонн, в том числе 1,221 млн тонн нафты, 278 тыс. тонн керосина, 342 тыс. тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 1,214 млн тонн, стабильного газового конденсата – 396 тыс. тонн.

RNS