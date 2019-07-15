Объем ремонта электросетей в Северском районе в 2019 году увеличен вчетверо

Объем по ремонту электросетевой инфраструктуры Северского района в этом году в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» продолжает ремонт объектов основной и распределительной сети района в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.



На строительство новых электросетей и ввод дополнительных энергомощностей для техприсоединения новых абонентов направлено 27 млн рублей инвестиционных средств. На выполнение комплекса ремонтных работ направлено более 16 млн рублей.



В настоящее время проведен плановый капитальный ремонт крупных питающих центров, среди которых подстанции 110 кВ «Северская», «Ильская», «Афипская», ПС 35 кВ «Новоивановская» и «Михайловская». Отремонтированы транзитные высоковольтные линии электропередачи «Северская – Львовская», «Львовская – Михайловская», «Михайловская – Федоровская», «Ильская – Красная».



В сети низкого напряжения специалисты Краснодарских электросетей заменили более 200 опор ЛЭП, отремонтировали более 20 трансформаторных подстанций. Для обеспечения безопасного функционирования воздушных линий специалисты расчистили 8,5 гектаров охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности.



Для безопасного проведения ремонтных работ энергетики вынуждены вводить временные ограничения электроснабжения потребителей на отдельных участках линий. Отключения необходимы также для безопасности жителей. Чтобы минимизировать неудобства, специалисты стараются синхронизировать работы сразу по нескольким направлениям и максимально сократить время отключения.