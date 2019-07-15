"Россети" наградили кубанских энергетиков за строительство подстанции "Порт"

В исполнительном аппарате «Россети Кубань» прошла торжественная церемония награждения сотрудников компании корпоративными наградами ПАО «Россети» за особые заслуги при вводе в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Порт» и большой вклад в развитие электросетевого комплекса.

От имени генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского участников церемонии поздравил исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») – Главный инженер Игорь Шишигин. Он отметил высокий профессионализм и личную вовлеченность каждого сотрудника компании при строительстве и вводе в эксплуатацию уникального объекта – цифровой подстанции 220 кВ «Порт» на Таманском полуострове. Поблагодарил за преданность профессии и пожелал новых трудовых успехов.

– Работники компании принимали ключевое участие в проекте государственного масштаба по созданию современной энергетической инфраструктуры на Таманском полуострове, обеспечению электроснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» и транспортного перехода через Керченский пролив, – сказал Игорь Шишигин. – От всей души хочется сказать вам спасибо за вашу работу. Ваш нелёгкий, созидательный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благодарности.

Строительство нового электросетевого комплекса на Таманском полуострове – подстанции классом напряжения 220 кВ «Порт» суммарной мощностью 432 МВА, а также линейных объектов общей протяженностью линий 186 километров – началось в июне 2017 года. Все новые объекты распределительной сети были построены в рекордно короткий срок – всего за 20 месяцев. В марте 2018 года после проведенных испытаний подстанция и линейные объекты были полностью готовы к работе и торжественно введены в эксплуатацию. Разрешение на пуск дал президент России Владимир Путин посредством телемоста 18 марта 2019 года, в день пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Корпоративными наградами ПАО «Россети» награждено 17 сотрудников «Россети Кубань». Из них три человека получили почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени, 13 человек – почетную грамоту ПАО «Россети» и один человек – благодарность ПАО «Россети».

Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени:

Махнутин Антон Вадимович, начальник управления делами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;

начальник управления делами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети; Силенко Анатолий Анатольевич, заместитель начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля - начальник службы охраны труда исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;

заместитель начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля - начальник службы охраны труда исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»; Шушанов Иван Иорданович, заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети

Почетная грамота ПАО «Россети»:

Добромыслов Сергей Владимирович, начальник отдела капитального строительства филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети»;

начальник отдела капитального строительства филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети»; Драница Дмитрий Александрович, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда службы подстанций 35 кВ и выше филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети;

электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда службы подстанций 35 кВ и выше филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети; Ивахненко Дмитрий Алексеевич, начальник района электрических сетей Сочинского района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;

начальник района электрических сетей Сочинского района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети; Колесников Станислав Александрович, начальник службы подстанций 35 кВ и выше филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети;

начальник службы подстанций 35 кВ и выше филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети; Котенко Алексей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети;

заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети; Митюков Александр Владимирович, начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;

начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети; Пинчук Иван Анатольевич, начальник службы кабельных линий филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети;

начальник службы кабельных линий филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; Савчук Ольга Сергеевна, ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети;

ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети; Свиридонов Сергей Александрович, начальник отдела пожарной безопасности по эксплуатации производственных и административных объектов департамента производственной безопасности и производственного контроля исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;

начальник отдела пожарной безопасности по эксплуатации производственных и административных объектов департамента производственной безопасности и производственного контроля исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»; Сорокин Роман Александрович, начальник района электрических сетей Тахтамукайского района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети;

начальник района электрических сетей Тахтамукайского района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; Федосов Андрей Викторович, начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети;

начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; Харун Геннадий Владимирович, начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;

начальник службы релейной защиты и автоматики центра управления сетями исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»; Хурай Адам Рамазанович, первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети.

Благодарность ПАО «Россети»: