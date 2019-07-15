Шведская Vattenfall планирует построить офшорный ветропарк мощностью 1,8 ГВт в Великобритании

Британская инспекция по планированию (British Planning Inspectorate, BPI) приняла заявку энергокомпании Vattenfall* на разработку проекта сооружения офшорного ветропарка Norfolk Boreas проектной мощностью 1 800 МВт.

ВЭС планируется разместить у побережья графства Норфолк (Norfolk) в Англии. На площадке ветропарка планируется установить, как минимум 90 ветровых турбин. К национальной энергосистеме ветропарк планируется присоединить в местечке Хаписберг (Happisburgh) в графстве Норфолк. Vattenfall также планирует реализовать в Великобритании еще один проект строительства ВЭС мощностью 1 800 МВт – Norfolk Vanguard, который уже находится на стадии разработки. Окончательное решение BPI по проекту строительства Norfolk Boreas ожидается к началу декабря 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Vattenfall — энергетическая компания, на 100% принадлежащая правительству Швеции. Также осуществляет деятельность в Германии, Нидерландах, Финляндии, Дании, Польше и Великобритании. Владеет нидерландской энергокомпанией Nuon Energy.