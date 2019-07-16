Британский независимый системный оператор и национальная метеорологическая служба завершили проект по повышению точности прогнозирования солнечной активности

Независимый системный оператор Великобритании National Grid ESO (NGESO) и британская национальная Метеорологическая служба (Met Office) завершили начатый в 2016 г. проект по совершенствованию прогнозирования интенсивности солнечного излучения, которое Met Office готовит для NGESO и других энергокомпаний. Финансирование проекта осуществлялось за счет одной из программ отраслевого регулятора Ofgem.

Обеспечение баланса спроса и предложения на энергорынке как один из приоритетов инновационной деятельности NGESO станет, по оценке системного оператора, более эффективным благодаря результатам данного проекта, что, в свою очередь, будет означать более низкую стоимость электроэнергии для потребителей. По мере того, как к энергосистеме присоединяется все большее число солнечных станций, которые в основном подключены к распределительной сети, т.е. трудно наблюдаемы для NGESO, а их выработка сильно зависит от погодных условий, возрастает важность точности прогнозирования погоды при балансировании энергосистемы в реальном времени. Ошибка в прогнозах погоды иногда провоцирует до 50% ошибки при прогнозировании мощности нагрузки солнечной генерации.

Met Office при прогнозировании солнечной активности для NGESO использует несколько моделей – от почасового прогноза в течение дня до прогнозирования на две недели вперед. Для проведения расчетов используется сверхмощный компьютер, позволяющий обработать 215 млрд данных метеонаблюдений, ежедневно собираемых со всего мира, в том числе около полумиллиона, передаваемых сетью метеостанций Met Office в Великобритании. Основная сложность долгосрочного прогнозирования солнечной активности связана с влиянием облачного покрова, который может меняться на расстоянии в несколько километров и в течение нескольких минут, например, когда облака быстро нагоняются с Северного моря и затем так же быстро рассеиваются.

В рамках проекта были определены четыре направления работы:

разработка специальных моделей, повышающих возможность прогнозирования облачности; улучшение краткосрочного (в пределах нескольких часов) прогнозирования, что чрезвычайно важно для NGESO; улучшение статистической обработки данных метеостанций для устранения возможных искажений; переход к средневзвешенному прогнозу, формируемому на базе всех моделей (в отличие от используемого ранее подхода к формированию прогноза на базе простого среднего из одиночной группы моделей).

Так, по информации Met Office, переход к средневзвешенному прогнозу позволил снизить значение абсолютной погрешности прогноза солнечной активности на 5-10%, а улучшенная статистическая обработка добавила еще 1-2%.

Современные исследования в области физики облаков, как рассчитывает NGESO, позволят в перспективе добиться более заметных результатов. Кроме того, за последний финансовый год отмечено улучшение на 5-9% качества прогнозов для внутрисуточного рынка и рынка на сутки вперед, одной из причин которого NGESO считает успешное сотрудничество с Met Office.

Официальный сайт National Grid ESO