КРЭТ начинает серийные поставки новых источников вторичного электропитания для космических аппаратов

Научно-производственное предприятие «ЭлТом», входящее в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех, готовит поставку первых партий радиационно стойких источников вторичного питания (ИВЭП) серии РМПЕ для применения в космосе.

Основной задачей ИВЭП является обеспечение стабилизированным питанием аналоговой и цифровой аппаратуры, используемой для поддержания в заданных диапазонах параметров систем: температуры, давления, переключения режимов работы, распознавания отказов, аварийной защиты, а также контроля и выдачи информации об общем состоянии системы.

Новые ИВЭП в модульном исполнении мощностью до 50 Вт полностью удовлетворяют современным требованиям в части стойкости к воздействию тяжелых заряженных частиц на уровне не менее 60 МэВ*см2/мг и накопленной дозе не менее 100 кРад.

Особенностью серии РМПЕ является работа от сети постоянного тока 100 В, которая начинает активно использоваться в космическом пространстве и позволяет снизить нагрузки сетей питания космических аппаратов.

«Научно-производственное предприятие «ЭлТом» активно участвует в программе импортозамещения, предлагая продукцию, не уступающую по параметрам импортным аналогам, – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Подчеркну, что отличительной чертой производства является использование исключительно отечественных комплектующих, а также наличие мощной научной и экспериментальной базы. Уверен, что новая продукция будет пользоваться большим спросом у производителей в космической отрасли».

Первые партии новых источников вторичного питания будут поставлены компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» в IV квартале 2019 года, а уже в конце августа они будут впервые представлены широкой аудитории в составе экспозиции КРЭТ на международном авиасалоне МАКС-2019.