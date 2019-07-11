Компания АЭМ-технологии изготовила нижний полукорпус реактора для первого энергоблока АЭС "Аккую"

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершили сварку нижнего полукорпуса реактора для Блока №1 АЭС «Аккую», сооружаемой вТурции.

Это один из ключевых этапов изготовления ядерного реактора. Нижний полукорпус состоит из обечайки и днища — общий вес конструкции 160 тонн. Процесс сварки этих деталей происходит в течение 12 дней при непрерывном подогреве зоны сварных швов. Далее нижний полукорпус нагрели до 300 градусов и переместили в газовую печь на термообработку. Изделие находилось в печи в течение трех суток при температуре 650 градусов.

После термообработки конструкция поступила на этап проведения контролей сварных соединений. В дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов.

— Опыт наших специалистов и высокоточное оборудование позволяют производить изделия первого класса безопасности. Сегодня мы активно работаем над выполнением заказов как для российских, так и для зарубежных атомных станций. Параллельно с турецким проектом в производстве на разных этапах реакторные установки и парогенераторы для Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» Бангладеш, «Куданкулам» Индия, — отметил директор Волгодонского Филиала АО «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.