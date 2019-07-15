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Законотворчество (постановления)

Приказ Минэнерго России от 16 июля 2019 г. № 724 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации"

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и в связи с истечением срока, на который территориальной сетевой организации присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской области, Минэнерго России продлевает статус гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала» на указанной территории с 1 августа 2019 г. и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителям конкурсов, но не более чем на 12 месяцев.

Приказ Минэнерго России от 16 июля 2019 г. № 724 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации»

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Компания: Министерство энергетики РФ

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