Строительство канатной дороги из РФ в Китай начинается на этой неделе

Строительство канатной дороги между Россией и Китаем через реку Амур начнется на этой неделе, сообщается на сайте правительства Амурской области

Отмечается, что межправительственное соглашение о сооружении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Фактическая реализация проекта началась в конце 2018 года, когда новым инвестором строительства с российской стороны стала ГК "Регион".

"Торжественное мероприятие, которое ознаменует начало строительных работ, состоится 18 июля: символический старт проекту дадут на барже посреди реки Амур. После нажатия кнопки "пуск" одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Объем вложений ГК "Регион" в строительство канатной дороги, по актуальным оценкам, более 3,5 миллиарда рублей.

"Проект канатной дороги уникален и амбициозен. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога. Канатная дорога, которая свяжет Благовещенск на российском берегу и Хэйхэ на китайском, станет новым символом укрепления наших приграничных отношений. Этот проект создаст мультипликативный эффект, начнется развитие туристической инфраструктуры. И это, безусловно, станет точкой притяжения для бизнеса", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

РИА Новости