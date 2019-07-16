В En+ Group заявили, что поддержка малых ГЭС позволит построить до 1 ГВт мощностей

Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) после 2024 года позволит до 2035 года построить в России малые гидроэлектростанции (ГЭС) общей установленной мощностью около 1 ГВт. Но для успешной реализации проектов малой гидрогенерации надо учесть их особенности и отразить в разрабатываемой программе после 2024 года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

"При одобрении программы поддержки развития ВИЭ после 2024 года одним из ключевых вопросов является поддержка малых ГЭС. Кроме того, для стимулирования развития малой гидрогенерации считаем необходимым увеличить потенциальный срок строительства с нынешних пяти до семи лет. Предложение обусловлено более длительным инвестиционным циклом данной генерации", - пояснил он.

В этом году входящая в En+ Group "Евросибэнерго - Гидрогенерация" получила право строительства малой ГЭС в Карелии установленной мощностью 8,1 МВт. По оценке Кирюхина, общая стоимость строительства Сегозерской ГЭС может составить до 1,4 млрд рублей. Этот проект стал единственным в гидроэнергетике, заявленным на отбор этого года для включения в программу поддержки ВИЭ, хотя изначально в программу планировалось отобрать несколько проектов малой гидрогенерации суммарной мощностью почти 230 МВт.

Трудности реализации

Кирюхин отмечает, что строительство малых ГЭС в условиях отсутствия механизмов правительственной поддержки возведения ГЭС большой мощности интересны рынку, но низкая проработка проектов малой гидрогенерации делает процесс как строительства самих станций, так и подачи документов на их включение в программу более трудоемким в сравнении с ветряными и солнечными станциями.

Так, Кирюхин отмечает, что при проработке строительства малых ГЭС группа столкнулась с тем, что в России нет наработок по потенциальным проектам в отличие от сегмента ГЭС большой мощности, которые существуют еще с советских времен.

"Поэтому En+ провела исследование потенциала развития малой гидроэнергетики с привлечением профильного проектного института, выполнила предТЭО, начала разработку проектной документации и только после этого пошла на конкурс. При этом риск ошибки по проекту малой ГЭС гораздо выше, чем у проектов солнечных (СЭС) и ветряных электростанций (ВЭС): приняв на себя по итогам отбора обязательства по строительству, изменить локацию станции будет уже невозможно в отличие от проектов СЭС и ВЭС, где под проект найти новую площадку гораздо легче", - отмечает Кирюхин. "При этом трудоемкость реализации проекта малой ГЭС практически такая же, как для крупной. Таким образом, только запустив работу по одному проекту, мы приступили к детальным предпроектным проработкам по другим проектам. Это необходимо, чтобы снять ключевые риски участия в следующем отборе проектов ВИЭ", - добавил глава En+ Group, отвечая на вопрос, почему на отбор этого года En+ Group представила только один проект при наличии большой квоты на малую гидрогенерацию.

Большое будущее

По оценке экспертов, при наличии правильного механизма поддержки развития малой гидрогенерации в России в следующие 15 лет могут быть построены малые ГЭС суммарной мощностью до 1 ГВт, из них пятая часть может быть реализована En+ Group.

"По итогам выполненного исследования En+ Group сформировала портфель проектов общей установленной мощностью около 200 МВт. В зависимости от уточнения по результатам предТЭО мы будем принимать решение, укладываемся ли по срокам строительства в текущую программу ДПМ ВИЭ либо будем рассматривать эти проекты в рамках программы поддержки ВИЭ в случае ее продления после 2024 года, учитывая, что период строительства проектов малых ГЭС более длительный по сравнению с солнечными и ветряными электростанциями", - сказал Кирюхин.

Россия занимает второе после Китая место по объему экономического гидропотенциала, который оценивается экспертами примерно в 1,7 трлн кВт⋅ч в год. Но в нашей стране он использован лишь на 20%, что открывает большой потенциал для развития гидроэнергетики. Среди российских регионов наибольшим потенциалом для строительства малых ГЭС обладают Северо-Запад, Юг и Восточная Сибирь. Кроме того, у российских компаний есть шансы в будущем наладить экспорт технологии в области малой гидроэнергетики.

"С точки зрения реализации проектов малой гидроэнергетики очень интересным представляется рынок стран ближайшего зарубежья. Кроме того, периодически поступают предложения о реализации проектов малых ГЭС в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, мы их рассматриваем", - сказал Кирюхин.

Экономические предпосылки

Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), экономические условия реализации проектов в области гидрогенерации наиболее привлекательные в сравнении с другими видами проектов ВИЭ. Так, согласно анализу IRENA, удельные затраты на единицу произведенной электроэнергии гидроэлектростанциями на 16% ниже, чем ветроэлектростанциями, расположенными на суше, и почти вдвое ниже показателей солнечных электростанций.

Глава En+ Group отметил также, что российские предприятия энергетического машиностроения обладают сильными компетенциям в сфере гидроэнергетики, что обеспечивает высокую степень локализации оборудования, курс на которую в последнее время взят российским правительством.

"Помимо существующих появились новые производства по локализации основного и вспомогательного оборудования для малой гидроэнергетики. Кроме того, мы анализируем возможности привлечения, например, китайских и индийских поставщиков с обеспечением необходимого уровня локализации на территории РФ", - сказал глава En+ Group.

Программа поддержки ВИЭ

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но в этом году был проведен последний отбор проектов, которые должны быть реализованы до 2024 года. Сейчас решается вопрос о будущем программы: в целом рынок и кабмин выступают за ее продление, но обсуждаются параметры и условия новой программы ДПМ ВИЭ.

По данным газеты "Коммерсантъ", решается вопрос о перераспределении почти 222 МВт невыбранной квоты по проектам строительства малых ГЭС в пользу солнечных и ветряных электростанций и проведении в этом году дополнительного отбора проектов ВИЭ в рамках действующей программы или сохранения этой квоты за малыми ГЭС и переноса ее в новую программу ДПМ ВИЭ.

Также ранее отмечалось, что условиями продления программы поддержки развития "зеленой энергетики" могут быть снижение капитальных затрат на реализацию проектов и наращивание экспортного потенциала отечественных технологий.

ТАСС