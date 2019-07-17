Испанский REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Испании в июне 2019 г.

По предварительным данным, опубликованным испанским системным оператором REE, в июне 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 20 858 ГВт*ч, в материковой части – 19 732 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в июне по сравнению с маем 2019 г. на первое место со второго по объему выработки поднялись ТЭС комбинированного цикла (26,6%) и на второе с третьего – АЭС (22,4%), вытеснив с первого места на третье ветропарки (15,6%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 33,3% выработки, что ниже, чем в мае (41,8%). Для материковой части энергосистемы показатели сходны – ТЭС комбинированного цикла обеспечили 26,2% выработки, АЭС – 23,7% и ветропарки – 16,1%. На долю ВИЭ-генерации пришлось 34,6% от общей выработки.

Общий объем потребления в национальной энергосистеме составил 21 328 ГВт*ч – чуть выше, чем в мае 2019 г. (21 095 ГВт*ч) и на 1,3% ниже, чем в мае 2018 г. соответственно. В материковой части энергосистемы потребление составило 20 043 ГВт*ч, что выше, чем в мае 2019 г. (19 866 ГВт*ч) но на 1,4% ниже, чем в мае 2018 г.

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