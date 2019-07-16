КРЭТ будет производить интеллектуальные электроприводы для нефтегазовой отрасли

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех готовит к производству интеллектуальные электроприводы для управления запорно-регулирующей аппаратурой по заданным алгоритмам движения. Электропривод «ЭВИМ Э-2», созданный Уфимским приборостроительным производственным объединением (УППО), способен заменить существующие зарубежные аналоги на российском рынке РФ.

«ЭВИМ Э-2» имеют конструкцию, основанную на червячной передаче, обеспечивающую приводу надежность, самоторможение, ремонтопригодность и простоту конструкции. Данная система передачи применяется и в аналогах, производимых за рубежом. Тем не менее электроприводы, разработанные УППО, обладают рядом конкурентных преимуществ. Благодаря использованию для управления шаровыми кранами диаметром более 300 мм силового редуктора в виде кулисно-винтового механизма (КВМ), повторяющего характеристику крутящего момента шарового крана, для привода «ЭВИМ» необходим вдвое менее мощный двигатель по сравнению с приводами, использующими силовые редукторы с постоянным передаточным отношением. Благодаря этим преимуществам «ЭВИМ Э-2» способен полностью заменить существующие зарубежные аналоги на российском рынке.

«В современных экономических реалиях нефтегазовые компании России сталкиваются с нехваткой отечественных разработок и технологий для своей отрасли. Этот фактор стал стимулом для разработки новых решений, применяемых в различных отраслях промышленности, – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Одной из подобных разработок стала система интеллектуального электропривода для нужд ТЭК. Доработка системы и ее ввод в промышленное производство позволит концерну продолжить диверсификацию, сохранить свой интеллектуальный потенциал и предложить на российском рынке решение, превосходящее зарубежные аналоги».

Использование новых интеллектуальных электроприводов «ЭВИМ Э-2» позволяет поддерживать систему управления электроприводами в полной готовности за счет тестирования в онлайн режиме, а также проводить диагностику арматуры. Помимо этого, новая аппаратура упростит инженерные системы заказчика за счет наличия выхода питания от встроенного источника и возможности управления по цифровому интерфейсу.

УППО способно изготавливать до 1000 единиц «ЭВИМ Э-2» в год и при положительной динамике рынка увеличивать объемы сбыта на 10% ежегодно. В настоящий момент предприятие готовится к выводу изделия на российский рынок.