ООО "БоксПаркингУфа" построит в Уфе завод роботизированных парковок

В столице Башкирии появится новое производство по выпуску роботизированных парковочных систем. Инвестпроект вошел в перечень приоритетных. Для его реализации латвийским представителем «BoxParking» совместно с Группой компаний «ПСК-6» было организовано совместное предприятие ООО «БоксПаркингУфа».

«Новое производство разместится в промзоне столицы республики, за три года завод планирует выпустить роботизированные паркинги на более 3000 парковочных мест, — сообщили в пресс-службе Корпорации развития. — Сейчас определяются места размещения парковок по новой технологии в столице Башкирии».

Предварительно планируется, что в Уфе будет не менее девяти паркингов с вместимостью более трех тысяч автомобилей. В Корпорации развития региона пояснили, что речь идет о подземной и надземной парковки автомобилей в исторической части города. В ведомстве рассказали, что оборудование «BoxParking» предназначено для размещения автомобиля на компактной площади и имеет целую систему облегчения парковки. Эксперты, опрошенные РБК Уфа, оценили потребность в автостоянках в центральной части Уфы в 20 тыс. квадратных метров.



Напомним, что соглашение об инвестиционных намерениях между Правительством Башкирии и ООО «БоксПаркингУфа» было подписано в рамках ПМЭФ-2019. Планируемый объем инвестиций в строительство завода — 700 млн рублей. Срок реализации проекта 2019-2021 годы. Выход на производственную площадку запланирован на 2020 год.

РБК