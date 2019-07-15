Павел Ливинский и Сергей Цивилев подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса Кузбасса

Сегодня в Москве генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский обсудил с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым приоритетные задачи в сфере развития электросетевого комплекса региона. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2028 года, в соответствии с которым Россети Сибирь направит на модернизацию электрических сетей более 18 млрд инвестиций.

В ходе обсуждения было отмечено, что электроэнергетика Кузбасса характеризуется высокой степенью энергоёмкости и большим количеством категорийных потребителей, что требует дополнительных усилий при поддержании необходимого уровня надёжности. Высокий уровень износа оборудования (большая часть которого служит уже более 55 лет) также требует существенных инвестиций в реновацию.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и администрацией Кемеровской области будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона. До 2028 года Россети Сибирь планирует вложить в развитие энергетики региона 18 млрд рублей.

Соглашением предусмотрены приоритетные мероприятия по повышению надежности подстанций и распределительных пунктов, распределительных сетей всех классов напряжения. В частности, 3,5 млрд рублей будет инвестировано на проекты по цифровизации сетей.

Со своей стороны правительство Кузбасса в соответствии с соглашением будет способствовать созданию необходимых условий для реконструкции, технического перевооружения и обновления основных фондов Кузбасского филиала Россети Сибирь, в том числе, за счет консолидации электросетевых активов под единым оператором. Долгосрочные параметры соглашения позволяют четко понимать источники финансирования и определить конкретные районы, «слабые места», особенно нуждающиеся в повышении надежности электроснабжения, а с другой стороны гарантируют, что для потребителей эти мероприятия не повлекут за собой рост тарифа.

- Совместная работа позволит повысить эффективность электросетевого комплекса в регионе: снизить сроки подключения новых потребителей со 180 до 70 дней, увеличить оснащенность потребителей интеллектуальными приборами учета, уменьшить количество и длительность перерывов электроснабжения, потерь в электрических сетях и износа электросетевого хозяйства, - сказал Сергей Цивилев.

- Забота о потребителях – это безусловный приоритет нашей компании. Сегодня у нас есть взаимопонимание с властями Кузбасса по поводу приоритетных задач и общее видение их решения в максимально короткие сроки. Отмечу, что в ходе проработки мероприятий в рамках Соглашения мы постарались учесть все предложения руководства региона, глав муниципальных образований. Мы точно пониманием, что все вложения будут максимально эффективными и будут направлены на удовлетворение потребностей региона, - подчеркнул Павел Ливинский.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин отметил, что цифровизация электросетевого комплекса Кузбасса может стать драйвером развития экономики региона.