Разработан первый беспроводной трансивер для сетей 6G

Новый приёмо-передатчик (трансивер) на чипе, разработанный группой инженеров-электротехников Калифорнийского университета (UC Irvine), поддерживает радиочастоты порядка 100 ГГц и в четыре раза превосходит по пропускной способности только готовящийся к широкому внедрению стандарт беспроводных коммуникаций пятого поколения (работающий в диапазоне 28–38 ГГц).

Обрабатывать цифровые сигналы существенно быстрее и с меньшими энергозатратами чипу, созданному в университетской лаборатории Nanoscale Communication Integrated Circuits Labs (NCIC), позволяет уникальная архитектура с модуляцией цифровых битов в аналоговой и радиочастотной областях. Детали своего изобретения сотрудники лаборатории изложили в статье, недавно опубликованной журналом IEEE Journal of Solid-State Circuits.

«Федеральная комиссия по связи (FCC) недавно открыла новые полосы частот выше 100 гигагерц, — сказал главный автор статьи, Хосейн Мохаммаднежад (Hossein Mohammadnezhad), который в этом году получил степень доктора наук в области электротехники и компьютерных наук. — Наш новый трансивер является первым, обеспечивающим комплексную функциональность в этой части спектра».

«Наши инновации устраняют необходимость в милях волоконно-оптических кабелей в центрах обработки данных, поэтому операторы ферм данных могут осуществлять сверхбыструю беспроводную передачу и экономить значительные средства на оборудовании, охлаждении и энергопотреблении», — отметил другой автор, Хуань Ван (Huan Wang), сотрудник NCIC.

Наличие передатчиков и приемников, которые способны обеспечивать столь высокочастотную передачу данных, жизненно важно для вступления в новую беспроводную эру, в которой будут доминировать Интернет Вещей, автономные транспортные средства и широкополосная сеть для потоковой передачи видео контента высокой четкости и прочего.

ko.com.ua