"Россети Северо-Запад" построит подстанцию для проекта "Северный поток-2"

Компания «Россети Северо-Запад» приступила к строительству подстанции 35 кВ «Поток» в поселке Шексна Вологодской области для магистрального газопровода «Северный поток-2». Стоимость проекта – 252 млн рублей.

На подстанции «Поток» энергетики смонтируют два силовых трансформатора общей мощностью 20 МВА, современные распределительные устройства и системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. К началу строительства специалисты произвели расчистку трех гектар просек для площадки под подстанцию и линий электропередачи, которые свяжут центр питания и потребителя.

Энергетики установят на объекте современные цифровые программно-аппаратные комплексы. Контроль и управление центром питания будут осуществляться дистанционно с передачей данных телеметрии в диспетчерский центр.

Специалисты организуют основной канал связи диспетчеров с подстанцией по волоконно-оптической линии, а резервный – через цифровую высокочастотную сеть. Это гарантирует непрерывную наблюдаемость и управляемость центра питания.

Ввод подстанции «Поток» обеспечит надежное электроснабжение объектов магистрального газопровода «Северный поток-2», в частности компрессорной станции «Шекснинская». Завершение строительства центра питания запланировано на конец 2019 года.