Сборочное производство белорусских лифтов открылось под Санкт-Петербургом

Белорусско-российское сборочное производство могилевского лифтового оборудования «МЛМ Невский лифт» открылось 16 июля 2019 г в г. Колпино (Ленинградская область, Россия), сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России.

Как сообщается, новое предприятие создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций (50,75%) принадлежит «Могилевлифтмашу», оставшаяся часть (49,25%) — компании «МЛМ Нева трейд». Объем инвестиций в организацию производства составил около 800 тыс долл. По условиям дилерского договора «МЛМ Невский лифт» обладает исключительными правами на поставку продукции «Могилевлифтмаша» в Северо-Западный федеральный округ России.

«Производственные линии предприятия должны полноценно заработать в III квартале 2019 г. Уровень локализации составит 30%, а мощность сборочного производства — тысяча лифтов в год. В перспективе эту цифру планируют увеличить в два раза. Собранные в Колпино лифты будут поставлять на рынки коммерческой, производственной, жилой недвижимости, в том числе для нового строительства, капитального ремонта и замены устаревшего лифтового оборудования в жилфонде. Сейчас годовая потребность Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивается в 3,5 тыс лифтов», — говорится в сообщении.

«Могилевский завод лифтового машиностроения» создан в 1966 г, 29 декабря 2012 г преобразован в акционерное общество с долей государства 100%. В январе 2013 г на базе Могилевского завода лифтового машиностроения создано государственное производственное объединение, в состав которого вошли «Могилевлифтмаш», «Зенит», «Электродвигатель» (Могилев), «Ветразь» (Витебская область). В октябре 2014 г зарегистрирован холдинг «Могилевлифтмаш» с управляющей компанией ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Основная продукция предприятия – лифты, их доля в объеме выпускаемой продукции в денежном выражении составляет более 90%.

ООО «МЛМ Невский лифт» создано в 2014 г для реализации проекта по созданию сборочного производства лифтов, учредители компании – СОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «МЛМ Нева Трейд».

ООО «МЛМ Нева Трейд» - многопрофильная компания в лифтовой отрасли, работает с декабря 2000 г, занимается поставкой, монтажом и эксплуатацией домашних, панорамных, грузовых и пассажирских лифтов.

ПраймПресс