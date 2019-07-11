Специалисты "Россети Юг" улучшили электроснабжение Красноармейского района Волгограда

В июне специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили капитальный ремонт силового трансформатора подстанции «Строительная». Ремонтные работы улучшили энергоснабжение более 15 тыс. жителей Красноармейского района Волгограда и ряда социально значимых объектов и предприятий, таких как детские сады, школы, больницы, водоканал, МУП «Метроэлектротранс» и другие.



С начала года специалисты «Россети Юг» отремонтировали 450 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше 350 трансформаторных подстанций, 11 силовых трансформаторов мощностью 35 кВ и выше, очистили от древесно-кустарниковой растительности 190 га трасс воздушных линий электропередачи.



До конца года волгоградские энергетики проведут капитальный ремонт воздушных линий в Ольховском, Палласовском и Старополтавском районах области. В частности, на воздушных линиях Палласовского района будет установлено современное оборудование, призванное минимизировать время определения поврежденных участков воздушных линий и повысить точность определения мест и видов повреждений. На энергообъектах, расположенных в районах, труднодоступных в зимний период, специалисты филиала заблаговременно заменят опоры, провода, проведут ремонт КТП.