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Модернизация

Специалисты "Россети Юг" улучшили электроснабжение Красноармейского района Волгограда

Специалисты Россети Юг улучшили электроснабжение Красноармейского района Волгограда

17 июля 2019, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В июне специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили капитальный ремонт силового трансформатора подстанции «Строительная». Ремонтные работы улучшили энергоснабжение более 15 тыс. жителей Красноармейского района Волгограда и ряда социально значимых объектов и предприятий, таких как детские сады, школы, больницы, водоканал, МУП «Метроэлектротранс» и другие.

С начала года специалисты «Россети Юг» отремонтировали 450 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше 350 трансформаторных подстанций, 11 силовых трансформаторов мощностью 35 кВ и выше, очистили от древесно-кустарниковой растительности 190 га трасс воздушных линий электропередачи.

До конца года волгоградские энергетики проведут капитальный ремонт воздушных линий в Ольховском, Палласовском и Старополтавском районах области. В частности, на воздушных линиях Палласовского района будет установлено современное оборудование, призванное минимизировать время определения поврежденных участков воздушных линий и повысить точность определения мест и видов повреждений. На энергообъектах, расположенных в районах, труднодоступных в зимний период, специалисты филиала заблаговременно заменят опоры, провода, проведут ремонт КТП.

Компания: Россети Юг

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