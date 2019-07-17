В ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) обсудили развитие рынка композитов в России

17 июля 2019 генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили предприятие по производству углеродного волокна «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» (входит в композитный дивизион Росатома UMATEX) в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, и приняли участие в совещании на тему развития рынка композитов.

В ходе визита делегация во главе с Р. Миннихановым осмотрели производство. Генеральный директор UMATEX Александр Тюнин продемонстрировал гостям процесс получения углеродного волокна. Во время экскурсии по предприятию Александр Тюнин и генеральный директор предприятия «Заряд» Иван Савин по вручили Рустаму Минниханову и Алексею Лихачеву композитные хоккейные клюшки, изготовленные с применением углеродного волокна UMATEX.

«Наша стратегия подразумевает выход в передел готовых изделий из композитов в рамках государственно-частного партнерства с предпринимателями, добившимися первого успеха. В качестве новых акционеров компании «Заряд» мы ставим перед собой задачу не только масштабировать производство хоккейных клюшек, но и создавать новые продукты с использованием композитов: удочки, коньки, велосипеды, шлемы и многое другое, в также вывести линейку новых продуктов на международный рынок», - прокомментировал Александр Тюнин.

«Мы создали первое в России производство композитных клюшек «Заряд», увеличили его мощность до 40 тыс. в год, вышли на операционную прибыльность. У нас есть видение, как расти и развивать линейку продуктов в дальнейшем. Рассчитываем, что в партнерстве с UMATEX мы сможем быстро масштабировать производство и выйти на международные рынки», - добавил Иван Савин.

Развитие отрасли композитов обсудили в ОЭЗ «Алабуга» на совещании «Перспективные направления развития композитного кластера». Республика Татарстан в 2018 году вошла в межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», основанный по инициативе UMATEX в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №779 «О промышленных кластерах».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, открывая совещание, заявил, что это хорошая площадка для развития кооперации между компаниями композитной отрасли, которая уже позволяет успешно развивать производство конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов международного уровня на территории Татарстана.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в приветственном слове отметил, что одной из ключевых задач Росатома является развитие российского рынка композитов и реализация их экспортного потенциала. Так, кластер помогает участникам рынка находить привлекательные инвестиционные ниши, выстраивать новые формы кооперации, создавать высокотехнологичные, конкурентоспособные на мировом рынке продукты, а также решать проблемы импортозамещения.

Александр Тюнин в ходе совещания презентовал программу развития российского рынка композитных материалов и повышения их экспортного потенциала, а также проект «технологической карты», разработанной Росатомом в рамках рабочей группы Госсовета «Промышленность» и соглашения между Правительством РФ и Росатомом о лидерстве Госкорпорации в развитии технологий создания новых материалов и веществ, которое было подписано 10 июля 2019 года.

Документ, в частности, включает в себя цели по развитию рынка композитов в стратегических отраслях промышленности: аэрокосмосе, авиастроении, судостроении, атомной энергетике, строительстве, пути достижения показателей роста в стоимостном и натуральном выражении, предложения по мерам государственной поддержки.

Для справки:

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» создан в 2018 году по инициативе UMATEX – единственного производителя современного углеродного волокна в России, совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. В настоящее время в состав межрегионального кластера «Композиты без границ» входят производственные предприятия, учреждения науки и образования, объекты технологической и промышленной инфраструктуры из Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей. Кластер был зарегистрирован в реестре Минпромторга России в 2018 году. О намерении войти в кластер на Петербургском международном экономическом форуме 7 июля 2019 года заявили также Тульская и Ульяновская области.

Компания UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») включает в себя единственные в стране промышленные производства углеродного волокна: ООО «Алабуга-Волокно» в республике Татарстан (крупнейшее в России производство высокотехнологичного углеродного волокна), ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске, производство тканей и препрегов на основе углеродного волокна «Препрег-СКМ», «Препрег-Дубна», два торговых дома - в Чехии и Китае. Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров и УВ. На базе UMATEX реализуются инвестиционные программы по локализации и развитию в России передовых производств композиционных материалов и изделий с целью кратного увеличения российского рынка к 2025 году. По инициативе UMATEX инициировано создание межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской и Саратовской областях. Углеродное волокно UMATEX соответствует по качеству и стоимости ведущим зарубежным аналогам, материалы на его основе занимают 70% отечественного рынка композитов.

Высокотехнологичное углеродное волокно демонстрирует в составе композитных материалов уникальные характеристики - низкий вес, высокую прочность, стойкость к коррозии. Совокупность этих свойств востребована в стратегических отраслях промышленности: авиастроении, судостроении, строительстве, энергетике, автомобилестроении, товарах народного потребления.

Процесс получения углеродного волокна включает в себя несколько стадий. Сначала полиакрилонитрильное волокно, сырье для получения углеродного волокна, протягивают через печи окисления и высокотемпературные печи карбонизации, после этого углеродное волокно проходит электрохимическую обработку поверхности в специальных ваннах, затем на него наносится аппрет для улучшения адгезии со связующим в будущем композитном материале.

Пресс-служба компании UMATEX