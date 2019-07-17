Более 20 тысяч школьников приняли участие в занятиях по электробезопасности, организованных "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в летние месяцы продолжают в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) масштабную работу по профилактике детского электротравматизма. Одной из ее важнейших составляющих являются уроки электробезопасности, которые проходят в пришкольных и детских оздоровительных лагерях и в детских садах. Энергетики рассказывают детям о роли электричества в жизни человека, знакомят их с правилами пользования электроприборами, объясняют значение предупреждающих знаков, обучают приемам оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

С начала лета специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели около семисот занятий по электробезопасности, в них приняли участие более 20 тысяч школьников. Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго».

«Культуру безопасного обращения с электричеством нужно воспитывать с детства, поэтому вопросами профилактики детского электротравматизма мы занимаемся ответственно и системно. Радует, что наши усилия по обучению подрастающего поколения находят поддержку у региональных и местных властей, профильных ведомств, общественности. Мы тесно и плодотворно взаимодействуем с ними на этом направлении, и в дальнейшем намерены развивать наше сотрудничество, ведь здоровье и безопасность детей – это общее дело», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В ряде регионов энергетики приурочили мероприятия по теме электробезопасности ко Дню защиты детей. Проводились и оригинальные тематические акции. Сотрудники филиала «Липецкэнерго» 9 июня провели в городском парке Победы Липецка детский праздник «Электричество - наш друг». Работники филиала «Удмуртэнерго» совместно с муниципальными библиотеками организовали пятидневный «Марафон электробезопасности и энергосбережения» в пришкольных лагерях. А их коллеги из филиала «Костромаэнерго» совместно с региональными управлениями МВД России и МЧС России, ГИБДД, Росгвардии и других ведомств стали организаторами межведомственных маршрутных игр по безопасности в загородных лагерях.

До конца лета энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют провести еще более пятисот мероприятий по профилактике электробезопасности для детей и подростков. Самое активное участие в их организации примут представители студенческих отрядов, которые несут трудовую вахту на объектах энергокомпаний.