Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено до 959 млрд рублей

Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя (ФЦП) увеличена до 959 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба дирекции по управлению ФЦП.

"Выполнена десятая корректировка ФЦП. В сравнении с версией 2018 года произошло увеличение количества объектов и суммы финансирования почти на 10%. В сравнении с первоначальной версией 2014 года программа увеличилась уже более чем на 40% [и по объектам, и по объемам финансирования], - говорится в сообщении. - Согласно постановлению правительства Российской Федерации № 874 от 09.07.2019 г. объем финансирования по ФЦП составляет 959 млрд рублей на более чем 880 объектов и мероприятий".

В частности, в новую версию ФЦП добавили 88 объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей, из них в республике - 32 объекта (45,8 млрд), в Севастополе - 56 (10,8 млрд).

В частности, речь идет о строительстве и реконструкции дороги Симферополь - Евпатория - Мирный стоимостью 32,6 млрд рублей, 13 объектов газоснабжения и газораспределения (4,7 млрд). Также выделяются средства на использование Межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды в Симферополе, создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова.

Программа социально-экономического развития

ФЦП до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.