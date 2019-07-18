 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено до 959 млрд рублей

Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено до 959 млрд рублей

18 июля 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФЦП, КРЫМ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

253 просмотра

Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя (ФЦП) увеличена до 959 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба дирекции по управлению ФЦП.

"Выполнена десятая корректировка ФЦП. В сравнении с версией 2018 года произошло увеличение количества объектов и суммы финансирования почти на 10%. В сравнении с первоначальной версией 2014 года программа увеличилась уже более чем на 40% [и по объектам, и по объемам финансирования], - говорится в сообщении. - Согласно постановлению правительства Российской Федерации № 874 от 09.07.2019 г. объем финансирования по ФЦП составляет 959 млрд рублей на более чем 880 объектов и мероприятий".

В частности, в новую версию ФЦП добавили 88 объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей, из них в республике - 32 объекта (45,8 млрд), в Севастополе - 56 (10,8 млрд).

В частности, речь идет о строительстве и реконструкции дороги Симферополь - Евпатория - Мирный стоимостью 32,6 млрд рублей, 13 объектов газоснабжения и газораспределения (4,7 млрд). Также выделяются средства на использование Межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды в Симферополе, создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова.

Программа социально-экономического развития

ФЦП до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Минпромторг России открыл прием заявок на предоставление субсидий производителям спецтехники
Производство химических соединений для электроники появится в Нижнем Новгороде в 2021 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно