Крутильные машины компании NIEHOFF для производства кабельных изделий большого диаметра

Компания NIEHOFF активно разрабатывает и производит крутильные машины для кабельной промышленности с 1960-х годов. Типичным результатом непрерывных работ по разработке и модернизации такого оборудования являются машины двойной скрутки серий D и DSI.

Для того чтобы обеспечить своим потребителям возможность производить кабели энергетического назначения больших диаметров, компания NIEHOFF приступила в 2017 году к разработке трёх новых крутильных машин серии D, рассчитанных на катушки диаметром до 2000 мм, а также жесткорамных крутильных машин. Разработка этих машин осуществляется при сотрудничестве специалистов из компании NST (NIEHOFF Stranding Technology S.L.) и специалистов, работающих в головном офисе компании NIEHOFF в г. Швабах (Schwabach), Германия. Специалисты из обеих команд обладают огромным опытом в области создания ротационного оборудования, предназначенного для кабельного производства. До недавнего времени машины серии D для двойной скрутки многопроволочных жил и пучков жил были представлены семью моделями разного размера, для скрутки с вращением по часовой стрелке (правая скрутка) и против часовой стрелки (левая скрутка). Новые машины двойной скрутки серии D, выпускаемые с обозначениями D1352, D1602 и D2002, предназначены, главным образом, для производства токопроводящих жил кабелей энергетического назначения сечением от 6 мм2 до 500 мм2. Первая модель, имеющая обозначение D1252, была создана в 2018 году и представляет собой дальнейшую модификацию модели D1251. Следующая модель D1603 большего размера предназначена для скрутки жил из 19 проволок, а модель D2002 - для изготовления всех других конструкций жил. Параллельно с разработкой и производством крутильных машин ведётся разработка вспомогательного оборудования для линий скрутки. Как и все крутильные машины серии D, машины нового типа из этой серии характеризуются бесконтактной передачей машинных данных в пределах машины и доказанной на практике энергоэффективностью благодаря конструкции с одной дугой и энергосберегающему приводу крутильной рамы класса энергоэффективности IE3. Для снижения шума используется привод вентилятора в шумопоглощающем корпусе. Равномерная скрутка токопроводящих жил обеспечивается благодаря тому, что все валы и тяговые устройства имеют большие диаметры. Автоматическая траверса оснащена системой обнаружения фланца, которая обеспечивает высокое качество намотки изделия на катушки. Даже при высоких скоростях процесс сматывания проволок с катушек может происходить без запутывания и повреждения проволоки. Несколько датчиков осуществляют мониторинг качества производственного процесса. Благодаря продуманной конструкции образуется прямой путь прохождения жилы от второго крутильного шкива к тяговому устройству, обеспечивая высокое качество проволок, которые могут быть уплотнены с помощью моторизованного уплотняющего калибра со смазкой. Рабочая высота крутильной машины всех типоразмеров составляет 1300 мм. Эксплуатация всех новых машин серии D осуществляется с использованием интерфейса человек-машина (HMI) с применением цветного сенсорного дисплея под названием NMI (NIEHOFF Machine Interface). В то время как однонаправленная повивная скрутка может быть реализована в большинстве случаев с помощью крутильных машин двойной скрутки, для других видов концентрической скрутки, предполагающих обычно использование большего количества проволок, требуются жесткорамные крутильные машины. Эти машины используются для производства концентрических кабельных конструкций, таких как 1+6+12+18+24+……, с образованием поперечных перекрещивающихся повивов. Такие машины состоят из нескольких клетей, содержащих определённое число радиально расположенных отдающих катушек (6,12,18,24….). максимальное число проволок определяет конфигурацию линии. Например:

3 клети (6+12+18) для числа проволок не более 37.

4 клети (6+12+18+24) –до 61 проволок

5 клетей (6+12+18+24+30) – до 91 проволок

6 клетей (6+12+18+24+30+36) – 127 проволок.

Наиболее востребованной на рынке является конфигурация жесткорамной крутильной машины для 61 проволок, затем по популярности с большим отрывом следует конфигурация для 37 проволок. Каждая клеть вращается по своей оси независимо от других клетей по скорости и направлению. Отдающие катушки удерживаются поворотными шкворнями, которые дают возможность осуществлять отдающее вращение. Отдающие катушки обычно имеют размер 630 мм. Большое тяговое устройство отвечает за прохождение скрученных многопроволочных жил до приёмного устройства, где осуществляется намотка изделия. Жесткорамные крутильные машины могут использоваться для производства широкого диапазона кабелей, в том числе круглого сечения со скрученными многопроволочными жилами, круглого сечения с уплотнёнными жилами, круглого сечения с жилами трапецеидальной формы, Z-образной формы, секторной формы, жил спиральной формы, сталеалюминевых проводов. Эти крутильные машины также могут быть использованы для скрутки жил кабелей управления и для наложения экранов из медной или алюминиевой проволоки.