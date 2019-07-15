Министр энергетики Александр Новак возглавил Совет директоров компании "Россети"

Председателем Совета директоров компании «Россети» в пятый раз переизбран Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Решение было единогласно принято на заочном заседании Совета директоров компании, которое состоялось 16 июля.



Напомним, ранее в июне состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети», где был избран новый состав Совета директоров в количестве 15 человек. Среди них заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, генеральный директор компании «Россетей» Павел Ливинский, генеральный директор АО «Газпром энергосбыт» Станислав Аширов, Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев, генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» Василий Белов, Вице-Президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Николай Рогалев, генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ «РЭА») Минэнерго России Анатолий Тихонов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко и Председатель Правления, генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.