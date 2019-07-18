Минпромторг России открыл прием заявок на предоставление субсидий производителям спецтехники

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации начало прием документов на предоставление субсидий производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки. Программа поддержки производителей утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 547. Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым подписано постановление о ее продлении на 2019 и последующие годы, которое вступило в силу 16 июля 2019 года.

Программа субсидирования запущена Минпромторгом России в 2017 году и позволила реализовать оборудование со скидкой общей стоимостью свыше 9 млрд рублей. Этот инструмент дал возможность российским производителям техники усилить свои позиции на внутреннем рынке: увеличить инвестиции в отрасль, освоить производство новой продукции и создать новые рабочие места.

Покупатели, в свою очередь, получили выгоду как в краткосрочном периоде - с учетом скидки, так и в долгосрочной перспективе - за счет приобретения качественной техники с оперативным сервисным обслуживанием и доступными запасными частями.

Действие механизма субсидирования распространяется на широкую номенклатуру продукции, включающую более 500 наименований машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. В том числе - оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, детского питания, сахара, напитков, переработки мяса и рыбы, упаковки, охлаждения и хранения продуктов питания, оборудование для комбинатов общественного питания, ресторанов и торговли, оборудование для животноводства.

С 2019 года постановление распространяется также на строительно-дорожную, коммунальную, пожарную, лесозаготовительную, прицепную, вездеходную и наземную аэродромную технику.

Обновленные Правила предоставления субсидий предусматривают ряд изменений действующего в 2017-2018 годах механизма. В 2019 году сбор заявок от машиностроительных предприятий на участие в программе будет осуществляться Минпромторгом России до 1 сентября.

Далее будет проведен конкурсный отбор производителей путем ранжирования компаний по заявленному ими показателю результативности (отношение планируемого объема реализации продукции к заявленному объему субсидии), значение которого должно быть не менее 7.

До конца сентября текущего года список производителей техники и оборудования, которые в текущем году смогут получить субсидии, будет опубликован в сети Интернет.

При этом размер скидки, которую может предоставить производитель покупателю, неограничен (ранее лимиты составляли 15 и 20% от стоимости техники в зависимости от региона поставки).

Условия, которые должны быть выполнены машиностроительным предприятием для участия в программе в 2019 году: осуществление производства продукции в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 719; планируемый объем реализации продукции в 2019 году должен быть не менее такого объема в 2018 году; договор купли-продажи оборудования заключен не ранее 1 июля 2018 года, поставка продукции по нему выполнена не ранее 1 октября 2018 года; оборудование должно быть произведено не ранее 1 января года, предшествующего календарному году заключения договора купли-продажи.

По вопросам участия в программе поддержки следует обращаться к начальнику отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Продановой Светлане Владимировне, телефон 8 (495) 870 29 21 (доб. 21604), адрес электронной почты: prodanova@minprom.gov.ru.

Справочно:

На реализацию механизма в 2019 году федеральным бюджетом предусмотрено 2,1 млрд рублей. Предельный размер субсидии на одного производителя техники и оборудования в 2019 году - 210 млн рублей.