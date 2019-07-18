 
Подписаться на новости
Модернизация

Началась экспедиция на самую отдаленную ЛЭП филиала "Россети Северо-Запад" "Колэнерго"

Ремонтная бригада на двух гусеничных вездеходах направляется в район проведения  работ на линии электропередачи Л-177 (150кВ). На участке протяженностью более 50 км энергетики Северных электрических сетей «Колэнерго» в течение месяца будут проводить верховой осмотр ЛЭП, замену провода, изношенных изоляторов и арматуры, ремонт фундаментов опор.
 
Подобные работы проводятся ежегодно в летний период. На время ремонта с 22 июля по 20 августа потребители в ЗАТО Островной будут обеспечены электроснабжением от резервных источников питания.
 
Л-177 протянулась от Серебрянской ГЭС-16 до Островного почти на 200 км. Линия находится под постоянным воздействием прибрежных ветров, скорость которых может достигать сорока и более метров в секунду. Трасса ЛЭП проходит по безлюдной заполярной местности со сложным изрезанным рельефом, множеством пересекаемых ущелий, озёр, рек и ручьёв, где полностью отсутствует дорожное сообщение.
 
Доставку продуктов и сменных бригад к месту проведения ремонтных работ планируется, как и в прежние годы, осуществлять вертолетом.

Компания: Филиал "Россети Северо-Запад" — "Колэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Бурейской ГЭС ведется капитальный ремонт гидроагрегата №6
Комиэнерго повысит надежность электроснабжения жителей и газоперерабатывающего завода в Усинске
АО
Курскэнерго в первом полугодии отремонтировало 1185 км линий электропередачи и 161 трансформаторную подстанцию
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно