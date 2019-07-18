Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательского комитета СИГРЭ А1

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

А1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.67_State of the Art in methods, experience and limits in end winding corona testing for Hydro Generators.

А1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.68_Evaluating Quality Performance of Electric Motor Manufacturing and Repair Facilities.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A1 Chairperson: Nico SMIT, smitnw@eskom.co.za

SC A1 Secretary: Peter WIEHE, peter.wiehe@hydro.com.au

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.