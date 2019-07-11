"Россети Центр и Приволжье Кировэнерго": работы по строительству подстанции "Урванцево" вышли на завершающий этап

«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» завершает строительство подстанции (ПС) 110/35/10 «Урванцево» в городе Кирове. Сейчас на объекте установлено всё основное оборудование, ведутся работы по монтажу противоаварийной автоматики и телеметрии, наладке релейной защиты, монтажу систем ограничителей перенапряжения и видеонаблюдения.



За весну и начало лета 2019 года на подстанции был установлен новый трансформатор (Т-1) мощностью 40 МВА, смонтировано блочное открытое распределительное устройстве (ОРУ) 110кВ. Все основное оборудование, которое устанавливается на подстанции, отечественного производства с элементами цифровых технологий. Ввод первой очереди ПС «Урванцево» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.



ПС «Урванцево» позволит обеспечить развитие города Кирова в юго-западном направлении (мкр. «Метроград» и «Урванцево») и в пригородной зоне (пос. Дороничи и Садаковский). Кроме того, подстанция возьмет на себя часть нагрузки с ПС 110 кВ «Коммунальная». Центр питания возводится в рамках реализации Программы развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы.



В целом, финансирование инвестиционной программы филиала в 2019 году составит более 1403 млн рублей (с НДС). Энергетики планируют обеспечить строительство и реконструкцию 250 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 49 МВА новых мощностей. Эти работы направлены на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения региона.