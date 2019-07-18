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Наука

Ученые из Ирландии разработали модель, имитирующую работу электростанций по всему миру

Ученые из Ирландии разработали модель, имитирующую работу электростанций по всему миру

18 июля 2019, 10:25
Рубрика: Наука
Метки: PLEXOS World
Отрасль: Электроэнергетика 

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Исследователи из университетского колледжа Корка в Ирландии разработали модель, отражающую почасовую выработку энергии и масштаб выбросов электростанций разного типа на глобальном уровне, сообщает издание Power Engineering International.

Новая модель, получившая название PLEXOS World, охватывает 30 тыс. электростанций в 164 странах мира и работает на основе информации о более 100 млн наблюдений, полученных на основе статистики Института мировых ресурсов. Модель использует почасовые данные о ветряной и солнечной энергии, а также динамике региональных цен на ископаемое топливо. Результирующие показатели можно визуализировать на глобальном или региональном уровне и представлять в разных временных масштабах.

Разработанный инструмент предназначен для ученых и специалистов энергетического сектора и является бесплатным при использовании в исследовательских целях. Он позволяет не только получить информацию о текущем уровне выработки энергии и выбросов в необходимом диапазоне географических и временных характеристик, но и оценить потенциальный спрос и затраты на производство электроэнергии за счет изменения входных параметров.

 

ТАСС

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