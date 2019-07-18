В "НТЦ ФСК ЕЭС" прошла II Международная конференция "Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850. Цифровизация электрических сетей"

Мероприятие было организовано совместно АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (дочернее общество ПАО «ФСК ЕЭС») и голландская компания DNV GL. Соглашение об этом было подписано на 47-й Сессии СИГРЭ в Париже в августе 2018 года при поддержке национальных комитетов СИГРЭ России и Нидерландов.

C приветственным словом к делегатам обратился Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Андрей Епифанов. В своем выступлении он подчеркнул важность заявленной темы конференции.

«Вопросы цифровизации электрических сетей как никогда актуальны сегодня для России. У нас есть опыт, исследования, разработки, уже появились результаты внедрения передовых технологий. Думаю, что на мероприятии состоится профессиональный и продуктивный диалог между всеми участниками», — отметил А. Епифанов.

Руководитель по развитию бизнеса компании DNV GL Maurice Adriaensen отметил, что в развитие данной конференции было вложено немало усилий.

«Я очень рад, приветствовать уже знакомые компании и специалистов, а также тех, кто присоединился к нам впервые. Цифровизация электрических сетей — очень важный мировой тренд. Данная площадка открывает возможности не только для профессиональной дискуссии, но и последующей совместной работы», — заметил М. Адриансен.

От имени Министра энергетики Российской Федерации приветствие участникам конференции направил Директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин. По его словам, электроэнергетика наиболее восприимчива к технологическим изменениям, и сегодня формирует стабильный спрос на цифровые технологии. Вместе с тем совершенно очевидно, что для получения системных эффектов от внедряемых решений необходимо сформировать единый для всех участников взгляд на цифровую трансформацию ТЭК: создать общий для всех понятийный аппарат, единые стандарты на используемые технологии.

«Все это позволит состыковать между собой различные решения и оптимизировать работу не только отдельных энергообъектов, но и целых энергосистем. Данная конференция послужит конструктивной площадкой для презентации новых цифровых технологий, обмена опытом, обсуждения практики внедрения цифровых технологий и оборудования цифровой электроэнергетики, и выработки консолидированной отраслевой позиции», — отмечается в приветственном слове.

Пленарное заседание завершилась подписанием соглашения о создании базовой кафедры кибербезопасности и информационных технологий между АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

Кафедра начнет работать с сентября 2019 года. Целью ее создания является практическая подготовка для электроэнергетики бакалавров и магистров соответствующего профиля с учетом возможностей проведения учебных занятий и научно-практических работ на базе Научно-технического центра. Соглашение предполагает привлечение учащихся в производственную деятельность компании.

В конференции приняли участие представители энергетических и промышленных компаний, экспертного и научного сообщества – ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС), Siemens AG, KEMA B.V., OMICRON electronics GmbH и др. Всего – более 250 специалистов из России, Нидерландов, Германии, Австрии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Китая, Тайваня.

В рамках мероприятия организована выставка ведущих производителей оборудования для цифровых подстанций.

Всего в рамках конференции было представлено 46 докладов, посвященных вопросам создания, сертификации и проведения комплексных испытаний оборудования, выполненного с использованием стандарта МЭК 61850. Кроме этого, выступления касались проблем построения архитектур коммуникаций на подстанциях различного класса напряжений, безопасности новой технологии ЦПС, опыта реализации средств защиты для цифровых подстанций и информационной безопасности энергообъектов.

В первый день конференции обсуждался практический опыт реализации цифровых проектов на базе стандарта МЭК 61850. Сегодня в том или ином виде профили МЭК 61850 разработаны или разрабатываются различными организациями и странами. Россия не стала исключением. В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ПАО «ФСК ЕЭС» создаются новые программные продукты, предназначенные для комплексного информационно-инструментального сопровождения процесса разработки проектной документации на всех стадиях жизненного цикла электросетевых объектов. Применение данных программных продуктов позволит в будущем повысить надежность процесса проектирования за счёт применения типовых технических решений, автоматизации процессов, создания и ведения баз данных проектной документации.

После завершения первого рабочего дня конференции, состоялся круглый стол, на котором была развернута дискуссия по материалам докладов. При подведении итогов первого дня конференции участники конференции отметили большой объем работ, проведенный ПАО «ФСК ЕЭС» по созданию «Электронного каталога типовых решений для ЦПС», создание типовых решений для различных типов архитектур построения информационных сетей ЛВС, типовых шкафов позволит существенно ускорить внедрение технологии ЦПС на объектах ЕНЭС. На базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» создана площадка (портал) для доступа к электронным каталогам, к которой подключились более 70 организаций (около 1000 пользователей). В своих выступлениях в рамках дискуссии участники Конференции одобрили направление работ по типизации технических решений при создании технологии «Цифровая подстанция», проводимой ПАО «ФСК ЕЭС». Зарубежные участники отметили, что в России теме создания технологии «Цифровая подстанция» на базе стандарта МЭК 61850 уделяется большое внимание, проблемы рассматриваются разносторонне (проектирование, пуско-наладка, эксплуатация, подготовка кадров) и наиболее интересным представляется направление по типизации решений, по которому, по мнению зарубежных экспертов, мы находимся на передовых позициях.

Второй день конференции был посвящен практическим вопросам реализации и опыту внедрения технологии ЦПС, на объектах электроэнергетики. Так, например, для решения задачи снижения зависимости электроэнергетической отрасли РФ от внешних факторов и обеспечения энергобезопасности РФ, информационной безопасности систем технологического управления для электрических сетей напряжением 6-220 кВ были предложены решения для ЦПС с максимально возможным использованием отечественной элементной базы. В ходе выступлений затрагивались вопросы применении стандарта МЭК 61850 при конфигурировании терминалов релейной защиты для цифровых подстанций, рассматривались проблемы наладки и эксплуатации, мониторинга и диагностики оборудования для ЦПС, метрологического обеспечения средств измерений, особенности проектирования при новом строительстве и реконструкции цифровых подстанций.

Одна из главных проблем проектирования цифровых подстанций в России связана с отсутствием отечественных нормативных документов в этой области. Сегодня не регламентированы такие важные аспекты как выбор оборудования, состав проектной документации, формат её представления, процесс согласования с конечным потребителем и многое другое. Фактически единственным документом, описывающим технологии «Цифровая подстанция», её оборудование и процесс проектирования является сам стандарт МЭК 61850. При этом оставляет решение многих вопросов за проектировщиком и заказчиком.

После выступления всех докладчиков состоялся круглый стол — дискуссия с подведением итогов второго дня работы конференции. Затем для участников была проведена экскурсия на опытный полигон «Цифровая подстанция» АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Тестирование — неотъемлемая часть МЭК 61850. Именно этой теме была посвящена большая часть докладов третьего дня конференции. Выступающие представили практический опыт, накопленный компаниями при проведении испытаний, а также методики их проведения, методы обработки результатов, способы оценки ошибок измерений, полученных во время тестирования оборудования по МЭК 61850.

Завершилось мероприятие ставшей уже традиционной итоговой дискуссией, по окончанию которой всем были вручены дипломы участников конференции.

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