Волгоградские предприятия металлургической отрасли модернизируют производство

Семь крупных инвестиционных проектов на общую сумму 8,08 миллиарда рублей реализуются на металлургических предприятиях Волгоградской области.

По информации регионального комитета промышленности и торговли, до окончания 2019 года Волжский трубный завод, входящий в состав Трубной Металлургической Компании, освоит порядка 1,5 миллиарда рублей инвестиций: успешно завершены гарантийные испытания сборной градирни вентиляторного типа, предназначенной для качественного охлаждения воды оборотного цикла, используемой в технологических процессах завода.

Волгоградским алюминиевым заводом создана база для развития алюминиевой отрасли и сформированы стратегические конкурентные преимущества для инвесторов, планирующих создание новых производств по выпуску продукции высоких переделов из алюминия и конечной продукции на имеющейся производственной площадке, обеспеченной необходимой инфраструктурой. Предприятие вышло на опытно-проектную эксплуатацию, выполняется выпуск обожженных анодов. В планах на 2019 год освоить порядка 0,7 миллиарда рублей: на эти средства будет приобретен специализированный смеситель для производства алюминиевых пудр на существующей площадке завода.

На волгоградском филиале АО «Северсталь канаты» запланирован запуск производства проводов и строительство логистического центра — работа находится в активной фазе и будет завершена к 2020 году. Сумма инвестиций до конца 2019-го составляет 300 миллионов рублей.

Завод «Форте Пром ГмбХ», входящий в состав Forte Holding и специализирующийся на производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, до конца 2019 года возведет новое здание литейного комплекса, установит дополнительное оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию позволит автоматизировать отливку радиаторов, повысить производительность труда и качество продукции. Сумма инвестиций — 350 миллионов рублей. Кроме того, компания планирует в 2019 году построить новый завод по производству стальных панельных радиаторов в Волгограде. Общая стоимость — порядка одного миллиарда рублей.

Добавим, за последние пять лет на развитие металлургических предприятий направлено 25,8 миллиарда рублей инвестиций. Реализация масштабных инвестпроектов способствует созданию новых производств, модернизации и реконструкции существующих производственных участков, организации высокопроизводительных рабочих мест. Металлургический комплекс волгоградского региона демонстрирует позитивную динамику — индекс промышленного производства по итогам января-мая 2019 года составил 106,9%.

Напомним, вернуть волгоградские производства на должный уровень в национальной промышленности, обеспечить базу пополнения бюджета — стратегические задачи Андрея Бочарова по восстановлению отрасли. С 2014 года выполнение этих планов обеспечивается совместно с ключевыми федеральными ведомствами. Взаимодействие руководства Волгоградской области с ответственными собственниками и директорским корпусом предприятий, возвращение доверия и поддержки региона со стороны федерального центра позволяют развивать промышленность, решать вопросы, которые ранее считались неразрешимыми, оказывать адресную помощь проблемным предприятиям — сегодня ситуация стабилизирована; поставлены приоритетные задачи на следующий среднесрочный период. В регионе стартовала реализация 51 инвестиционного проекта в промышленности на общую сумму 505,3 миллиарда рублей.

Официальный портал Волгоградской области