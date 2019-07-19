50 объектов соцсферы и бизнеса присоединены к электросетям славянского энергорайона

С начала года новыми потребителями Славянского филиала компании «Россети Кубань» стали порядка 50 объектов социальной и бизнес сферы, 30 потребителей увеличили существующую энергомощность.

Наибольшую активность проявили предприниматели Красноармейского района, где было исполнено восемь договоров на новое присоединение и девять заявок на увеличение мощности. В Темрюкском районе подключено 18 новых клиентов, в том числе федеральный центр науки и высоких технологий НПО «Элерон», фельдшерско-акушерский пункт Темрюкской центральной районной больницы и санаторно-курортный комплекс «Энергетик».

– Технологическое присоединение к электросетям является необходимым условием развития региона, – пояснил заместитель генерального директора по специальным проектам, директор Славянского филиала Тимур Глушко. – Мы в равной степени заинтересованы как в развитии малого и среднего бизнеса, так и совершенствовании социальной структуры подведомственного района и готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить доступ к электросетям организациям и разным категориям граждан.

Наиболее значимыми из новых соцобъектов Славянского района стали строящееся здание средней общеобразовательной школы в хуторе Черный Ерик и участок уличного освещения на улицах Заводской и Кирпичной поселка Совхозный. Новыми потребителями Красноармейского района стали здание ЗАГСа и участок для размещения спортивно-рыболовной базы вблизи станицы Ивановской.

По вопросам техприсоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей «Россети Кубань» по месту жительства. Получить информацию о процедуре техприсоединения можно на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru или получить консультацию по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Также можно подать заявку в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте компании «Россети Кубань» или через «Портал-тп.рф».