Артем Пидник и глава Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие электросетевого комплекса региона

18 июля 2019 года, в Мурманске состоялось совещание по развитию электросетевого комплекса Мурманской области с участием врио губернатора региона Андрея Чибиса и руководителей промышленных и энергетических предприятий.

Участники обсудили реализацию проектов по повышению доступности электросетевой инфраструктуры и энергетической безопасности региона. В частности, по поручению заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Козака правительство Мурманской области совместно с компанией «Россети Северо-Запад» прорабатывает проект регуляторного соглашения для реновации электросетевого комплекса и обеспечения соответствующей программы тарифными источниками.

Артем Пидник отметил, что развитие энергетической инфраструктуры Мурманской области — в числе приоритетных задач компании «Россети Северо-Запад». «В современных условиях рост инвестиционной привлекательности регионов нашего присутствия предполагает постоянное совершенствование электросетевого комплекса. Это требует нашей плотной работы с местными властями. В частности, в части реализации долгосрочной тарифной политики», — отметил Артем Пидник.