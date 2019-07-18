Энергетики "Россети Северный Кавказ" предотвратили массовое отключение электроэнергии в Черекском районе КБР

Большая вода реки Черек повредила защитную дамбу, сооруженную 20 лет назад и облицованную железобетонными плитами. В результате паводка повышен уровень воды, неуправляемый поток размыл правую береговую линию. В результате этого был обрушен фундамент двуцепной анкерной опоры.



Данные линии электропередачи являются частью схемы выдачи мощности Каскада Черекских ГЭС и играют важную роль в электроснабжении не только республики, но и других регионов Северного Кавказа. Кроме того, объекты снабжают электроэнергией 11 населенных пунктов Черекского района республики.Своевольный нрав горной реки не впервые в этом году доставляет хлопоты энергетикам филиала «Каббалкэнерго» – в апреле текущего года из зоны подмыва была перенесена двуцепная опора на левом берегу.



Получив первые признаки угрозы падения опоры на противоположном берегу, энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» предприняли превентивные меры: было оперативно организовано двусторонее питание объектов по резервной схеме, разрезаны линии на опоре без отключения потребителей.



В настоящее время энергетики мобилизовали аварийный запас материалов и приступили к ремонтно-восстановительным работам, которые планируется завершить до 24 июля. Несмотря на предстоящий комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения, энергетики проведут работы без ограничения режима потребления электроэнергии в Черекском районе.