Энергетики "Россети Северный Кавказ" предотвратили массовое отключение электроэнергии в Черекском районе КБР

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
19 июля 2019, 11:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Большая вода реки Черек повредила защитную дамбу, сооруженную 20 лет назад и облицованную железобетонными плитами. В результате паводка повышен уровень воды, неуправляемый поток размыл правую береговую линию. В результате этого был обрушен фундамент двуцепной анкерной опоры.
Данные линии электропередачи являются частью схемы выдачи мощности Каскада Черекских ГЭС и играют важную роль в электроснабжении не только республики, но и других регионов Северного Кавказа. Кроме того, объекты снабжают электроэнергией 11 населенных пунктов Черекского района республики.Своевольный нрав горной реки не впервые в этом году доставляет хлопоты энергетикам филиала «Каббалкэнерго» – в апреле текущего года из зоны подмыва была перенесена двуцепная опора на левом берегу.
Получив первые признаки угрозы падения опоры на противоположном берегу, энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» предприняли превентивные меры: было оперативно организовано двусторонее питание объектов по резервной схеме, разрезаны линии на опоре без отключения потребителей.
В настоящее время энергетики мобилизовали аварийный запас материалов и приступили к ремонтно-восстановительным работам, которые планируется завершить до 24 июля. Несмотря на предстоящий комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения, энергетики проведут работы без ограничения режима потребления электроэнергии в Черекском районе.