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Происшествия

Энергетики "Россети Северный Кавказ" предотвратили массовое отключение электроэнергии в Черекском районе КБР

Большая вода реки Черек повредила защитную дамбу, сооруженную 20 лет назад и облицованную железобетонными плитами.  В результате паводка повышен уровень воды, неуправляемый поток размыл правую береговую линию. В результате этого был обрушен фундамент двуцепной анкерной опоры.

Данные линии электропередачи являются частью схемы выдачи мощности Каскада Черекских ГЭС и играют важную роль в электроснабжении не только республики, но и других регионов Северного Кавказа.  Кроме того, объекты снабжают электроэнергией 11 населенных пунктов Черекского района республики.Своевольный нрав горной реки не впервые в этом году доставляет хлопоты энергетикам филиала «Каббалкэнерго» – в апреле текущего года из зоны подмыва была перенесена двуцепная опора на левом берегу.

Получив первые признаки угрозы падения опоры на противоположном берегу, энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» предприняли превентивные меры: было оперативно организовано двусторонее питание объектов по резервной схеме, разрезаны линии на опоре без отключения потребителей.

В настоящее время энергетики мобилизовали аварийный запас материалов и приступили к ремонтно-восстановительным работам, которые планируется завершить до 24 июля. Несмотря на предстоящий комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения, энергетики проведут работы без ограничения режима потребления электроэнергии в Черекском районе.

Компания: Россети Северный Кавказ

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